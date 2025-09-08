Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” reconoce a la comunidad en el extranjero

El Estado de México se unió a la promoción del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, organizado por la Lotería Nacional y el Gobierno Federal, con el objetivo de rendir homenaje a la comunidad migrante que, desde el extranjero, contribuye al bienestar de sus familias y del país.

La presentación tuvo lugar en Tonatico, Estado de México, encabezada por autoridades estatales y municipales, quienes destacaron que este sorteo no solo representa una oportunidad económica, sino también un acto de reconocimiento y justicia social hacia los migrantes.

La presentación tuvo lugar en Tonatico, Estado de México. / Lotería Nacional

Fecha y transmisión

El Gran Sorteo Especial No. 303 se realizará el 15 de septiembre a las 16:00 horas, en el marco del Grito de Independencia y del inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la

Costo y emisión de cachitos

* Cada cachito tendrá un costo de 200 pesos.

* Se emitirán 4 millones de billetes que circularán dentro y fuera del país, como símbolo de unión con los migrantes.

Premios en juego

La bolsa acumulada supera los 424 millones de pesos, con una estructura amplia de premios:

* 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno (Premio Mayor total de 255 millones).

* 5 premios de 10 millones de pesos cada uno.

* 5 premios de 5 millones de pesos cada uno.

* 15 premios de 1 millón de pesos.

* 18 premios de 500 mil pesos.

* 25 premios de 250 mil pesos.

* 50 premios de 100 mil pesos.

* Premios por aproximación: 2 de 1.1 millones y 2 de 550 mil pesos.

* 7,998 premios por terminación de 5 mil y 7 mil pesos.

* 39,999 reintegros.



¡Este 15 de septiembre celebremos con orgullo a México! Vivamos juntos el Gran Sorteo Especial con causa, en apoyo a nuestras hermanas y hermanos migrantes.



Con un solo cachito puedes ganar hasta 25.5millones de pesos. Un premio que cambia vidas y una causa que nos une como… pic.twitter.com/uDN0ZEUDXs — Lotería Nacional (@lotenal) September 4, 2025

Un sorteo con causa

Los recursos obtenidos, tras el pago de premios, se destinarán a fortalecer la atención consular y la protección de la comunidad migrante, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con quienes viven en el exterior.



Los recursos obtenidos, tras el pago de premios, se destinarán a fortalecer la atención consular. / Lotería Nacional