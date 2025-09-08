¿Por qué nunca debes dejar tu sesión de WhatsApp Web abierta?

WhatsApp Web es una herramienta práctica para quienes trabajan desde la computadora, pero dejar la sesión abierta en un dispositivo ajeno puede convertirse en un riesgo grave de seguridad digital.

Los riesgos más comunes

* Acceso total a tus chats: cualquier persona puede leer tus conversaciones y descargar archivos personales.

* Suplantación de identidad: es posible que alguien se haga pasar por ti y envíe mensajes falsos a tus contactos.

* Propagación de estafas: tu cuenta podría ser utilizada para difundir enlaces maliciosos.

* Exposición de terceros: la información de tus contactos también queda comprometida.

Cómo cerrar sesión de forma segura

WhatsApp permite cerrar sesión de dos maneras:

1. Desde la computadora: accediendo al menú de WhatsApp Web y seleccionando la opción “Cerrar sesión”.

2. Desde el celular: entrando a la app, en el apartado “Dispositivos vinculados”, y eliminando aquellos que no uses o no reconozcas.

Aunque la plataforma desconecta automáticamente las sesiones tras 15 días de inactividad, lo recomendable es cerrar manualmente cada vez que termines de usarla, sobre todo si fue en un equipo público.

Recomendaciones adicionales

* Evita iniciar sesión en redes Wi-Fi públicas.

* Activa la verificación en dos pasos para reforzar la protección.

* Utiliza el nuevo bloqueo con contraseña en WhatsApp Web, que añade una barrera extra de seguridad.



