Manchas, el perro que salva agua detectando fugas en México

El bretón español ha localizado cientos de escapes en Saltillo y se ha convertido en un símbolo de innovación y sustentabilidad

Mariana Alcántara Contreras
8 de Septiembre de 2025
Manchas, el perro que salva agua detectando fugas en México
Este can forma parte de un innovador sistema que combina sensores instalados en más de 3,000 kilómetros de tuberías. | X/ @AguasdeSaltillo

En Saltillo, Coahuila, un aliado poco común se ha convertido en pieza clave para el cuidado del agua: “Manchas”, un perro bretón español de apenas un año y medio, entrenado para detectar fugas en la red hidráulica de la ciudad.

Este can forma parte de un innovador sistema que combina sensores instalados en más de 3,000 kilómetros de tuberías y tecnología satelital, con el fin de reducir las pérdidas de agua. Cuando los equipos técnicos acotan el área de posible fuga, entra en acción “Manchas”, que gracias a su olfato especializado puede ubicar con precisión el punto exacto del escape.

“Manchas”, que gracias a su olfato especializado puede ubicar con precisión el punto exacto del escape. / X/ @AguasdeSaltillo
“Manchas”, que gracias a su olfato especializado puede ubicar con precisión el punto exacto del escape. / X/ @AguasdeSaltillo

En tan solo cinco meses de trabajo, el perro ha localizado más de 230 fugas, lo que equivale a recuperar alrededor de 14 litros por segundo, suficiente para abastecer a unas 3,200 familias.

El impacto económico también es significativo: el entrenamiento y mantenimiento de “Manchas” tuvo un costo cercano a los 500,000 pesos, mientras que perforar un nuevo pozo para obtener el mismo volumen de agua costaría entre 20 y 30 millones de pesos. Esto convierte la estrategia en un proyecto altamente rentable.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido a “Manchas” como Guardián del Agua, destacando su aporte en una ciudad que depende al 100 % de pozos subterráneos y que recibe lluvias muy escasas a lo largo del año.

El impacto económico también es significativo: el entrenamiento y mantenimiento de “Manchas” tuvo un costo cercano a los 500,000 pesos. / Aguas Saltillo
El impacto económico también es significativo: el entrenamiento y mantenimiento de “Manchas” tuvo un costo cercano a los 500,000 pesos. / Aguas Saltillo

 

Debido al éxito del programa, ya se contempla entrenar a un segundo perro con el objetivo de garantizar descansos adecuados y mantener la eficiencia del modelo, que podría replicarse en otras ciudades del país.

El caso de “Manchas” refleja la importancia de combinar innovación tecnológica y recursos naturales para enfrentar la escasez hídrica. En un entorno semidesértico como Saltillo, cada litro recuperado representa un avance en la sustentabilidad y en la seguridad del suministro para miles de familias.
El caso de “Manchas” refleja la importancia de combinar innovación tecnológica y recursos naturales . / Aguas Saltillo

El caso de “Manchas” refleja la importancia de combinar innovación tecnológica y recursos naturales . / Aguas Saltillo

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuándo entregarán las tarjetas y el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

Contra | 08/09/2025

¿Cuándo entregarán las tarjetas y el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?
Profesores en México serán castigados si no denuncian casos de acoso escolar

Contra | 08/09/2025

Profesores en México serán castigados si no denuncian casos de acoso escolar
Proponen permiso de trabajo con goce de sueldo para atender asuntos personales

Contra | 08/09/2025

Proponen permiso de trabajo con goce de sueldo para atender asuntos personales
Te recomendamos
¿Cuándo entregarán las tarjetas y el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?
Nacional
Tendencias

LO ÚLTIMO

 