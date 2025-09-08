Profesores en México serán castigados si no denuncian casos de acoso escolar

Con el objetivo de ponerle un alto definitivo al bullying, en México se aprobó una reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, la cual establece que los profesores y autoridades escolares están obligados a dar parte al Ministerio Público si detectan algún caso de acoso escolar. De no hacerlo, podrían recibir castigo por encubrimiento.

Lamentablemente el acoso escolar es común en las escuelas de México/Pixabay

Congreso de Nuevo León aprueba por unanimidad

Fue el Congreso de Nuevo León el que aprobó de manera unánime esta reforma, que busca proteger a estudiantes de cualquier nivel ante casos de bullying. La iniciativa surge tras distintos hechos ocurridos en el estado y otorga a profesores, directivos y autoridades escolares la facultad legal para denunciar el acoso escolar, so pena de consecuencias legales por omisión.

“Los docentes deben ser capacitados para reconocer y responder ante el acoso escolar, pues son la primera autoridad en las aulas y tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de los estudiantes”.

El Congreso de Nuevo León aprobó de manera unánime esta reforma/X

Casos como el del Tec Milenio motivaron la iniciativa

“La propuesta es necesaria, derivado de lo ocurrido en la Universidad Tec Milenio. Se puede suponer que incurrieron en el acoso, violencia escolar y probables conductas constitutivas de hechos punibles, los cuales se encuentran contemplados en el Código Penal”.

Así se lee en el dictamen aprobado, el cual destaca la urgencia de tipificar omisiones como encubrimiento cuando se trata de proteger a estudiantes.

La omisión también se sanciona

La diputada del PAN Perla Villarreal Valdez, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, advirtió sobre la importancia de actuar con responsabilidad ante estos hechos para evitar tragedias en las escuelas:

“La iniciativa propone establecer con claridad que, al tener conocimiento de estos hechos, las y los docentes deberán seguir los protocolos de actuación previstos en la ley. En caso de que la conducta pueda constituir un delito, deberán informar al Ministerio Público”.

“No podemos permitir más incidentes que, por culpa de la omisión de las autoridades escolares, se conviertan en una tragedia. Votemos a favor del presente dictamen y fortalezcamos los mecanismos de vigilancia dentro de las escuelas”, agregó la legisladora.

Por ahora la reforma sólo aplica para el estado de Nuevo León/Pixabay

¿Aplica en todo el país?

Es importante subrayar que esta reforma únicamente aplica en el estado de Nuevo León, aunque podría sentar un precedente para que otras entidades federativas repliquen la medida y así generar un diálogo nacional sobre la responsabilidad legal del personal educativo ante el acoso escolar.