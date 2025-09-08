Mundial 2026 pausará persecución contra El Mencho, según versión periodística

La persecución e intento de detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría pausarse y reactivarse hasta después del Mundial 2026, por petición del Gobierno de México al de Estados Unidos, según reveló una fuente periodística.

Temor a violencia en sedes mundialistas

El periodista y reportero Óscar Balderas, especialista en temas de narcotráfico, compartió en su más reciente columna para el diario Milenio información recibida por una fuente informativa a la que llamó ‘Leak’. Dicha fuente le habría revelado que la actual administración del gobierno mexicano, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos abstenerse de cualquier acción para detener a ‘El Mencho’.

Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información que lleva al Mencho/X

Esto, por temor a que se desate una ola de violencia en Jalisco, sede de varios partidos del Mundial, y en otros estados del país, lo que podría afectar gravemente la imagen de México ante el mundo.

“El gobierno de México ha solicitado al de Estados Unidos, a la fiscal Pam Bondi en concreto, abstenerse de realizar alguna acción de captura o eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’. Por la violencia que podría generarse al ocupar su lugar. Estados Unidos ha seguido presionando mucho con esa figura y México pidió, al menos, esperar a que pase el Mundial 2026 para retomar esa agenda”, cita Balderas en su columna.

Se tema que posible detención del Mencho desate mayor ola de violencia en México/X

“Tregua Mundialista”: proteger la imagen internacional

En el mismo texto, se detalla que para Estados Unidos la captura del líder del CJNG sigue siendo una prioridad, mientras que las autoridades mexicanas temen que su arresto sea un "golpe al gran capo" que termine desatando un caos violento, particularmente en Guadalajara, uno de los epicentros del torneo.

“México tendría que hacer una Tregua Mundialista con un intercambio simple: yo no te cazo y tú no manchas la reputación internacional del país”, escribe Balderas.

¿Quién es El Mencho?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y actual líder del CJNG, considerado uno de los cárteles más peligrosos y violentos del país. Está acusado de tráfico internacional de drogas, principalmente metanfetaminas y cocaína, así como de participación en organizaciones criminales y posesión ilegal de armas.

La DEA tiene como objetivo prioritario detener al líder del CJNG/X

Bajo su liderazgo, el CJNG ha extendido sus operaciones en México, Estados Unidos y otras partes del mundo.