Camión de pasajeros es embestido por tren en Atlacomulco; hay 8 muertos y 45 lesionados

La tragedia se presentó a temprana hora de este lunes 8 de septiembre sobre la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío, en el Estado de México, donde un tren embistió a un camión de pasajeros de la empresa Herradura de Plata. El saldo preliminar es de 8 personas muertas y al menos 45 lesionadas.

El camión fue impactado por un costado por el tren/X

Según los primeros reportes y versiones de testigos, el camión de pasajeros de dos pisos, color gris, intentó ganarle el paso al tren, pero el intenso tráfico en la zona industrial de interconexión El Oro–San Felipe del Progreso, en el municipio de Atlacomulco, le impidió cruzar completamente las vías. Fue entonces que la locomotora lo impactó de costado y lo arrastró varios metros.

Segundo piso del autobús, el más afectado

En imágenes y videos difundidos en redes sociales se observa que el impacto fue tan fuerte que el segundo piso del autobús prácticamente desapareció. Esto hace probable que las víctimas fatales y la mayoría de los heridos viajaban en esa sección del vehículo.

El saldo preliminar es de 8 muertos y 45 lesionados/X

Servicios de emergencia atienden la escena

Al lugar llegaron elementos de emergencia de los municipios de Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca, así como la Cruz Roja Atlacomulco, la Comisión Nacional de Emergencias y el SUEM (Subdirección de Urgencias del Estado de México).

“En la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata. De manera preliminar se reportan 08 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia", informó Protección Civil del Estado de México en redes sociales.

Elementos de emergencia llegaron hasta el lugar para auxiliar a las víctimas/X

El camión iba rumbo a la CDMX

La unidad siniestrada había salido de San Felipe del Progreso con rumbo a la Central del Norte, en la Ciudad de México, y transportaba a decenas de personas, por lo que se teme que el número de víctimas fatales pueda aumentar.