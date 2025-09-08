¿Cuándo entregarán las tarjetas y el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2025?

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 avanza con su proceso operativo y ya se confirmaron las fechas para la entrega de tarjetas y el primer pago del apoyo económico dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las beneficiarias que se registraron en agosto recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar en octubre, mediante módulos asignados de manera oficial. La dependencia notificará a cada persona con un mensaje de texto que incluirá el día, la hora y la ubicación para recoger el plástico.

Una vez cumplida la entrega, está previsto que el primer depósito sea realizado en el siguiente bimestre, con un monto de 3 000 pesos que se dispersará directamente en la cuenta de cada beneficiaria.

Cómo funcionará el proceso

* El mensaje de confirmación llegará con el remitente “Bienestar” para garantizar su autenticidad.

* Las tarjetas podrán usarse en cajeros automáticos y establecimientos afiliados al Banco del Bienestar.

* También se habilitará un buscador en línea, disponible en gob.mx/bienestar, para ubicar módulo y cita mediante CURP.

Este programa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres antes de cumplir los 65 años, edad a partir de la cual pasan a la Pensión para Adultos Mayores, cuyo monto asciende a 6 200 pesos bimestrales.

Además, se integra como una medida de inclusión social para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar acceso a un ingreso seguro.

