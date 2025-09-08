Proponen permiso de trabajo con goce de sueldo para atender asuntos personales

La iniciativa busca garantizar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores

Mariana Alcántara Contreras
8 de Septiembre de 2025
Proponen permiso de trabajo con goce de sueldo para atender asuntos personales
Los empleadores deberán otorgar este beneficio como obligación patronal. | Pixabay

El Senado de la República analiza una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) que busca otorgar a los empleados dos días de permiso con goce de sueldo al año para atender asuntos personales.

La iniciativa establece que los permisos deberán solicitarse con al menos cinco días hábiles de anticipación. / Pixabay
Con esta medida, los trabajadores podrán ausentarse de sus actividades por trámites oficiales, consultas médicas o emergencias familiares sin que se vean afectados su salario ni sus días de vacaciones. La iniciativa establece que los permisos deberán solicitarse con al menos cinco días hábiles de anticipación, salvo en situaciones imprevistas donde bastará con notificar al empleador en el momento oportuno.

Los días otorgados no serán acumulables de un año a otro, tampoco podrán ser canjeados por dinero y formarán parte de las obligaciones patronales.

Beneficios esperados

De aprobarse, la reforma tendría impactos positivos en el entorno laboral, entre ellos:

  • Reducción del ausentismo.
  • Prevención de riesgos psicosociales.
  • Incremento en la productividad.
  • Mayor compromiso y retención del talento.
  • Mejora en la calidad de vida y armonía familiar.
Los días otorgados no serán acumulables de un año a otro. / Pixabay
Este tipo de permisos ya se aplican en diferentes países. En Canadá, los trabajadores cuentan con entre 3 y 5 días; en Australia, hasta 5 días; y en Suecia, hasta 10 días, donde se han registrado mejoras en retención y disminución del estrés laboral.

En América Latina también existen avances: Argentina otorga 3 días, Chile en el sector público y España hasta 4 días, lo que refleja una tendencia global hacia esquemas laborales más flexibles y humanos.

De concretarse, México estaría alineándose a estándares internacionales que promueven el bienestar laboral y la competitividad de las empresas.

Con esta medida, los trabajadores podrán ausentarse de sus actividades por trámites oficiales, consultas médicas o emergencias. / Pixabay
