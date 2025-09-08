Centrobús, así será el nuevo transporte público en CDMX para turistas que vengan al Mundial

La Ciudad de México se sigue preparando de cara al Mundial 2026 de la FIFA, del que será sede con cinco partidos a disputarse en el Estadio Azteca. Entre los diferentes proyectos en curso está el Centrobús, un nuevo transporte público pensado para que turistas nacionales y extranjeros se trasladen por el Centro Histórico y otros puntos turísticos de la capital.

El Estadio Azteca será sede del Mundial 2026 en CDMX/Pixabay

¿Qué es el Centrobús?

Aunque ya desde hace meses se conocía del proyecto, recientemente se han dado a conocer nuevos detalles sobre esta propuesta del Gobierno de la CDMX, que se espera entre en operaciones antes del inicio de la Copa del Mundo de futbol, el próximo 11 de junio de 2026.

Con una inversión de 114 millones de pesos, el Centrobús tendrá un recorrido aproximado de 10.5 kilómetros, circulando por algunas de las avenidas más importantes de la capital:

Av. Hidalgo

Donceles

Circunvalación

Fray Servando

Dr. Río de la Loza

Av. Chapultepec

Av. Insurgentes

Paseo de la Reforma

Conexión con puntos turísticos y culturales

Este recorrido permitirá la conexión con lugares emblemáticos de la Ciudad de México como:

Zócalo

Alameda Central

Palacio de Bellas Artes

Torre Latinoamericana

Glorieta de los Insurgentes

Mercado Mixcalco

Mercado de la Merced

Mercado Cuauhtémoc

Centro comercial Reforma 222

Este nuevo camión de pasajeros llegará hasta el Centro Histórico/Pixabay

También acercará a espacios culturales como el:

Museo Nacional del Arte

Museo del Templo Mayor

Museo Mural Diego Rivera

Museo Franz Mayer

Museo del Banco de México

¿Para quién es el Centrobús?

Aunque el proyecto está enfocado en turistas nacionales y extranjeros, los capitalinos también podrán hacer uso del Centrobús. Este transporte cruzará el Centro Histórico, la Zona Rosa, así como las colonias Juárez y Condesa, y tendrá conexión con estaciones del Metro y Metrobús.

¿Cómo serán los camiones?

Se contempla adquirir 11 camiones eléctricos, de entre 8 y 9 metros de largo, con capacidad para 50 a 80 pasajeros. Las unidades estarán equipadas con:

Espacios exclusivos para personas con movilidad reducida

Cuatro cámaras de seguridad

Asientos ergonómicos

Sistema de ventilación y extracción de aire

Asientos adaptados para personas con discapacidad

La ruta del Centobús también pasará por la Reforma/Pixabay

¿Cuál será el horario y costo?

El horario de servicio proyectado será de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. Aunque aún no se ha establecido el costo del pasaje, se espera que el precio sea accesible y que pueda pagarse con la tarjeta de Movilidad Integrada del Gobierno de la CDMX.