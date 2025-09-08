Centrobús, así será el nuevo transporte público en CDMX para turistas que vengan al Mundial

La Ciudad de México se sigue preparando de cara al Mundial 2026 de la FIFA, del que será sede con cinco partidos a disputarse en el Estadio Azteca. Entre los diferentes proyectos en curso está el Centrobús, un nuevo transporte público pensado para que turistas nacionales y extranjeros se trasladen por el Centro Histórico y otros puntos turísticos de la capital.
¿Qué es el Centrobús?
Aunque ya desde hace meses se conocía del proyecto, recientemente se han dado a conocer nuevos detalles sobre esta propuesta del Gobierno de la CDMX, que se espera entre en operaciones antes del inicio de la Copa del Mundo de futbol, el próximo 11 de junio de 2026.
Con una inversión de 114 millones de pesos, el Centrobús tendrá un recorrido aproximado de 10.5 kilómetros, circulando por algunas de las avenidas más importantes de la capital:
- Av. Hidalgo
- Donceles
- Circunvalación
- Fray Servando
- Dr. Río de la Loza
- Av. Chapultepec
- Av. Insurgentes
- Paseo de la Reforma
Conexión con puntos turísticos y culturales
Este recorrido permitirá la conexión con lugares emblemáticos de la Ciudad de México como:
- Zócalo
- Alameda Central
- Palacio de Bellas Artes
- Torre Latinoamericana
- Glorieta de los Insurgentes
- Mercado Mixcalco
- Mercado de la Merced
- Mercado Cuauhtémoc
- Centro comercial Reforma 222
También acercará a espacios culturales como el:
- Museo Nacional del Arte
- Museo del Templo Mayor
- Museo Mural Diego Rivera
- Museo Franz Mayer
- Museo del Banco de México
¿Para quién es el Centrobús?
Aunque el proyecto está enfocado en turistas nacionales y extranjeros, los capitalinos también podrán hacer uso del Centrobús. Este transporte cruzará el Centro Histórico, la Zona Rosa, así como las colonias Juárez y Condesa, y tendrá conexión con estaciones del Metro y Metrobús.
¿Cómo serán los camiones?
Se contempla adquirir 11 camiones eléctricos, de entre 8 y 9 metros de largo, con capacidad para 50 a 80 pasajeros. Las unidades estarán equipadas con:
- Espacios exclusivos para personas con movilidad reducida
- Cuatro cámaras de seguridad
- Asientos ergonómicos
- Sistema de ventilación y extracción de aire
- Asientos adaptados para personas con discapacidad
¿Cuál será el horario y costo?
El horario de servicio proyectado será de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. Aunque aún no se ha establecido el costo del pasaje, se espera que el precio sea accesible y que pueda pagarse con la tarjeta de Movilidad Integrada del Gobierno de la CDMX.