Influencer Marian Izaguirre es reportada en estado crítico: ¿Qué le pasó?

La influencer Marian Izaguirre, aunque fue localizada con vida en Morelia, Michoacán, se encuentra en estado crítico y bajo cuidados intensivos, por lo que médicos están haciendo todo lo posible para salvarle la vida.

Fue el pasado sábado por la noche cuando la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la influencer de 23 años había sido localizada, luego de ser reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre en Uruapan.

La joven fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre/IG: @marianizaguirrep

Gobernador confirma violencia intrafamiliar

Fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien reveló el estado de salud de Marian, señalando que la investigación apunta a un caso de violencia intrafamiliar.

“El estado de salud es crítico, y se está investigando. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Lo que estamos haciendo ahora es todo lo posible por salvarle la vida”, indicó el gobernador en conferencia.

Se investiga una discusión familiar que tuvo antes de desaparecer/IG: @marianizaguirrep

¿Qué pasó con Marian Izaguirre?

La joven de 23 años, con 3.9 millones de seguidores en TikTok, fue vista por última vez a bordo de un automóvil color rojo, marca KIA, dirigiéndose a la carretera libre que conduce a Pátzcuaro, Michoacán.

De acuerdo con versiones oficiales, Marian había tenido una fuerte discusión con su familia, por lo que salió de su casa por voluntad propia. Sin embargo, no se llevó su teléfono celular, por lo que no se pudo establecer comunicación con ella, motivo por el que se alertó a las autoridades al no conocerse su paradero.

Marian Izaguirre fue localizada en un hotel de Morelia/IG: @marianizaguirrep

Estado de salud sigue siendo delicado

Finalmente, la influencer fue localizada la noche del sábado 6 de septiembre en un hotel de la ciudad de Morelia, conociéndose ahora que su estado de salud es delicado, aunque no se ha revelado exactamente qué le sucedió.