Localizan con vida a influencer Marian Izaguirre, desaparecida en Uruapan desde el 1 de septiembre

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que fue localizada con vida la influencer Marian Izaguirre, reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre, luego de vérsele por última vez en la ciudad de Uruapan.

La joven de 23 años, con 3.9 millones de seguidores en TikTok, fue vista por última vez a bordo de un automóvil color rojo, marca KIA, dirigiéndose a la carretera libre que conduce a Pátzcuaro, Michoacán.

La última publicación de la joven fue un video del trend 'ojitos tristes' y con la frase "¿por qué te vas?"/IG: @marianizaguirrep

Salió de casa tras una discusión familiar

De acuerdo con versiones oficiales, Marian había tenido una fuerte discusión con su familia, por lo que salió de su casa por voluntad propia. Sin embargo, no se llevó su teléfono celular, por lo que no se pudo establecer comunicación con ella, motivo por el que se alertó a las autoridades al no conocerse su paradero.

Antes de desaparecer, Mariana habría tenido una discusión con su familias/IG: @marianizaguirrep

Fue localizada en Morelia y recibió atención médica

Después de varios días de búsqueda y la emisión de una ficha oficial, la noche del sábado 6 de septiembre, elementos de la Fiscalía General del Estado la localizaron en una zona de la ciudad de Morelia, Michoacán. Marian fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades de Michoacán confirmaron que fue localizada con vida/X

Investigación en curso

Las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar exacto donde fue localizada, su condición física ni los motivos detrás de su desaparición. No obstante, se confirmó que la investigación sigue en curso para determinar si hubo algún delito relacionado con este caso.