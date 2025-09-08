Sismo de 5.1 grados sacude Oaxaca; algunos en CDMX lo sintieron

Un sismo de magnitud 5.1 grados con epicentro en las costas de Oaxaca sorprendió a algunos capitalinos la tarde de este lunes 8 de septiembre. Aunque el movimiento fue leve en la Ciudad de México, usuarios en redes sociales reportaron que sí lo sintieron en zonas como Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. Sin embargo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) explicó que el temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital.

El movimiento telúrico no amerito que se activara la alerta sísmica en CDMX/SGIRPC

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 16:33:23 horas, a 13 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 16 kilómetros, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Aunque la magnitud fue considerable, la energía liberada durante los primeros segundos del sismo no superó los niveles preestablecidos para activar las bocinas del sistema de alertamiento en la capital, de acuerdo con el SASMEX.

A pesar de esto, usuarios del sistema SkyAlert sí recibieron notificaciones del sismo, que fue clasificado por la app con intensidad "fuerte" en la zona cercana al epicentro. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que se activaron protocolos de emergencia y monitoreo con las cámaras del C5 para descartar afectaciones mayores o situaciones de riesgo.

El último registro del Sismológico establece que el temblor fue de 5.1 grados/SSN

Un susto sin consecuencias

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas en la capital o en las zonas cercanas al epicentro. Protección Civil de Oaxaca también indicó que el evento fue perceptible en varias localidades, pero sin consecuencias graves.

En algunas partes de CDMX sí se sintió y hubo evacuaciones/X

Como ocurre cada septiembre, el tema de los sismos genera inquietud entre la población, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de revisar los protocolos familiares, mochilas de emergencia y rutas de evacuación. También se recomendó mantenerse informados a través de canales oficiales como el Sismológico Nacional y el SASMEX.