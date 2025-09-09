Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada 

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.26 pesos a la compra y $18.91 pesos a la venta

Geovanni Rodríguez Catarino
9 de Septiembre de 2025
Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada                   
El dólar ganó unos centavos al peso mexicano. | Pixabay

Este martes 9 de septiembre de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.64 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.66 pesos por unidad. 

 

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.26 pesos a la compra y $18.91 pesos a la venta.

 

El dólar se cotiza promedio en $18.64 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.64 pesos por unidad/Google

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?

 

Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:

 

Banco Afirme

 

Compra: $17.90 pesos

Venta: $19.30 pesos

 

Santander

 

Compra: $17.55 pesos

Venta: $19.25 pesos

 

BBVA Bancomer

 

Compra: $17.81 pesos

Venta: $18.94 pesos

 

Banamex

 

Compra: $18.08 pesos

Venta: $19.12 pesos

 

Banorte

 

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos

 

Banco Azteca

 

Compra: $17.65 pesos

Venta: $19.14 pesos.

TE PUEDE INTERESAR

Murió capitán de Marina tras señalamientos por presuntos sobornos de huachicol

Contra | 08/09/2025

Murió capitán de Marina tras señalamientos por presuntos sobornos de huachicol
Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; la acusan de “ofensiva y altisonante”

Contra | 08/09/2025

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; la acusan de “ofensiva y altisonante”
Sismo de 5.1 grados sacude Oaxaca; algunos en CDMX lo sintieron

Contra | 08/09/2025

Sismo de 5.1 grados sacude Oaxaca; algunos en CDMX lo sintieron
Te recomendamos
Murió capitán de Marina tras señalamientos por presuntos sobornos de huachicol
Finanzas

LO ÚLTIMO

 