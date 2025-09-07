Visita de Trump al US Open genera abucheos y largas colas de seguridad

El presidente Donald Trump fue abucheado ruidosamente el domingo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, donde la seguridad adicional provocada por su visita llevó a colas tan largas que muchas personas se perdieron el inicio del partido, incluso después de que los organizadores lo retrasaran.

Vestido con un traje y una larga corbata roja, Trump emergió brevemente de su suite unos 45 minutos antes de que comenzara el partido y escuchó una mezcla de abucheos y aplausos de un estadio Arthur Ashe que aún estaba mayormente vacío. No hubo un anuncio previo a su aparición, y fue lo suficientemente breve como para que algunos en la multitud se lo perdieran.

Trump apareció nuevamente para más abucheos antes del himno nacional. De pie en saludo, el presidente fue mostrado brevemente en las pantallas grandes de la arena durante el himno, y ofreció una sonrisa que brevemente hizo que los abucheos fueran más fuertes.

Donald Trump | AP

Cuando terminó el himno, el gobernante republicano señaló a un pequeño grupo de seguidores sentados cerca, luego se sentó en el balcón de la suite para ver el partido con atención. En su mayoría, no aplaudió, incluso después de puntos importantes que energizan al resto de la multitud mientras el español Carlos Alcaraz supera en cuatro sets al italiano Jannik Sinner.

Trump fue mostrado en la pantalla grande nuevamente después de que terminó el primer set, y provocó un rugido de abucheos más fuertes y algunos silbidos penetrantes. Levantó su puño izquierdo mientras el ruido continuaba en el estadio, que con una capacidad de 24.000 es el más grande del tenis.

El presidente luego se movió de regreso al interior de la suite, donde se le vio sentado en una mesa con miembros de su familia y parecía estar comiendo, pero regresó a su asiento poco antes del match point. Las cámaras enfocaron brevemente a Trump mientras Alcaraz celebraba, pero su reacción al desenlace fue tan apagada como lo había sido durante la mayor parte del partido. Esta vez, también hubo poca reacción de la multitud.

Los organizadores retrasaron el inicio del partido media hora para dar a las personas más tiempo para pasar por reforzados puntos de control de seguridad mejorados y que recordaron a la seguridad en los aeropuertos. Aun así, miles de fanáticos cada vez más frustrados permanecieron en fila afuera mientras el partido comenzaba. Muchos asientos, especialmente los de las zonas superiores, permanecieron vacíos durante casi una hora.

El Servicio Secreto emitió un comunicado diciendo que proteger a Trump “requirió un esfuerzo integral” y señaló que “puede haber contribuido a los retrasos para los asistentes”.

