¡Doblemente campeona! Sabalenka se Corona en el US Open

Con un tenis dominante y ayudada por muchos errores de su rival, Aryna Sabalenka cobró venganza y se coronó por segunda ocasión en el US Open. Con sets de 6-3 y 7(7)-(3)6 Sabalenka venció a la estadounidense Amanda Anisimova quien sumó su segunda derrota en finales de Grand Slam consecutiva.

Aryna Sabalenka gana el US Open I AP

Sabalenka sigue demostrando ser la tenista más consistente en el mundo ganando cinco de sus siete partidos en sets corridos, la europea alzó el cuatro título major en su carrera y segundo consecutivo en las canchas del Flushing Meadows de Nueva York.

Aprovechó los errores

Más allá de demostrar un buen tenis, Sabalenka aprovechó los errores de la estadounidense quien, en ambos sets sumó 29 errores no forzados incluyendo 7 dobles faltas. Con esto, Aryna logró romper el servicio de su rival en cinco ocasiones para así poder tomar ventaja y al final llevarse la victoria. Con esto, tomó ventaja de las Semifinales de Wimbledon donde la estadounidense se llevó el triunfo.

A pesar del mal resultado, Anismova demostró una gran mejora a comparación de la Final de Wimbledon en la que cayó 6-0, 6-0 ante Iga Swaitek. Hoy además de ganar unos cuantos games, también sumó 22 winners, 10 más que su rival. Incluso puso a Sabalenka en aprietos en varias ocasiones rompiendo su saque en tres ocasiones. Ahora la estadounidense de 24 años deberá sobreponerse a una nueva derrota y pensar en su siguiente torneo.

Aryna Sabalenka tras ganar el US Open I AP

Rompió la mala racha

Este nuevo triunfo demuestra que Sabalenka es indudablemente la tenista número 1 del mundo y no solo por su ranking. Desde el 2023 la bielorrusa dio un paso adelante, ganando su primer Grand Slam. Ahora en este 2025 llegó a la Final en tres de los cuatro torneos Major, siendo Wimbledon (SF) la única ocasión en no lograrlo.

Aunque terminó con un solo título, el hecho de ser la única tenista en estar siempre peleando por el título, ya la pone por delante del resto. Además, el campeonato en US Open rompió con una racha de 10 años seguidos en el Grand Slam de ver una diferente campeona. La última en ganar dos títulos seguidos fue Serena Williams en 2013-2014.

Duelo entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova I AP