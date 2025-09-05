¡Panteón Rococó y CU! La combinación de Missael Oseguera, coach de Pumas, con música y ONEFA

El entrenador no solo tiene talento en la táctica también con el saxofón

Ramiro Pérez Vásquez
5 de Septiembre de 2025
Una nueva temporada ha iniciado en la ONEFA, Pumas CU se estrena con Aztecas de UDLA en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria que tendrá como coach a Missael Oseguera que no solo tiene talento en la táctica sino también con el saxofón.

El entrenador reveló en una entrevista para ESPN habla sobre su mezcla entre música y deporte: “Soy saxofonista, esa es mi profesión. Con Panteón Rococó estamos cumpliendo tres décadas de existencia, por lo que estamos en una gira por todo México celebrando.”

“El ámbito deportivo es más específico en el futbol americano, desde los cuatro años empecé a jugar este deporte en Politos, que esa época era equipado… Y de ahí hasta los 23 años, regresé a jugar flag football. En ese proceso empecé a ser coach en infantiles, juveniles hasta que hubo la oportunidad de integrarme al staff de Pumas CU”, declara Oseguera. 

No basta con solo una cosa

Missael Oseguera asegura que combina estas dos profesiones ya que una sola no garantiza el tener una buena vida: “E igual el futbol americano. No es algo que te garantiza muchas cosas más que la emoción, la preparación y la hermandad, pero pensar que vas a vivir de la música o del futbol americano es un gran volado.”

Pasión y esfuerzo al deporte

Oseguera revela como se ha iniciado desde abajo como entrenador: “He pasado, tanto en Pumas CU como en Mexicas por cubrir tantas posiciones, desde acomodar conos, llevar agua, llenar scripts de entrenamientos, o sea, empezar desde muy abajo para ir aprendiendo los procesos y las formas de trabajo.”

“En el lado de la música ha sido más fácil compaginar, Soy muy fan de los Pittsburgh Steelers y veía partidos y tenía una pequeña televisión y lo ponía la lado del escenario y yo tocaba en la orilla y me ponía a ver el Super Bowl, o los playoffs”, resalta.
 

