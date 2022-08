PUMAS CU: Andrea Martínez, la primera mujer en la historia de la ONEFA

Andrea Martínez habla poco, un par de sonrisas escapan de su boca cuando reporteros y fotógrafos le sueltan una pregunta o le piden que pose para una imagen, pero esta chica tiene tantas agallas o más, que cualquier hombre.

Ese vigor llevó a la estudiante de Derecho de la UNAM a tomar el reto, probarse y ser parte del equipo de Pumas CU que tomará parte en la próxima campaña de ONEFA, convirtiéndose así en la primera mujer que juega futbol americano al máximo nivel.

“Mis expectativas son sacarme de mis límites, llevarme lo más lejos que pueda en al ámbito deportivo, en el ámbito personal y forjar el carácter que tienen todos ellos”, declaró.

El nombre de Andrea comenzó a tomar relevancia a inicio del mes pasado cuando las redes sociales la mostraron en la novatada de los Pumas, desde entonces ha entrenado como cualquier otro chico buscando un lugar en el primer equipo.

“El objetivo (de estar aquí) es porque me gusta hacer deporte, me gusta la disciplina. Sé que es un deporte el cual hay un poco más de contacto físico, pero mi posición es de bajo riesgo. El objetivo simplemente es porque me gustan los deportes y creo que soy capaz de hacerlo bien como cualquier de ellos”, afirmó.

Andrea tendrá la oportunidad de debut el próximo 10 de septiembre nada menos que en el Olímpico Universitario cuando Pumas CU reciba a Borregos Monterrey y pese a que falta más de un mes para ello ya imagina cómo será ese momento.

“Creo que es importante estar concentrada en el juego nada más. Creo que será un gran día”, contó.

Es importante señalar que Andrea ya tiene su lugar asegurado en el equipo, pero de aquí al inicio de campaña regular tendrá que ganar su lugar en el primer equipo junto a otros dos pateadores. Ella, hay que señalar se limitará a conectar los goles de campo.

“Creo que no solamente yo sino cualquier mujer puede ser capaz de competir con hombres, es más cuestión de capacidad, aferrarse y de ponerle empeño a lo que haces. No me siento abrumada, no me siento desconcentrada, tampoco es que piense que todos los ojos están sobre mí. Yo soy una jugadora más, no es que sea 'la jugadora', soy una jugadora más del equipo y sí me honra que las personas me apoyen, pero yo me siento una más del equipo”, finalizó.