José Caicedo, de Pumas, cierra sus redes sociales tras abucheos en Ciudad Universitaria

Pumas no tuvo el debut esperado en el Clausura 2026, luego de empatar ante Querétaro en Ciudad Universitaria, en un partido que dejó sensaciones encontradas tanto en lo deportivo como en lo anímico. Aunque Adalberto Carrasquilla abrió el marcador, Mateo Coronel igualó el encuentro en los minutos finales, en una jugada que terminó por encender el malestar de la afición auriazul.

El gol de los Gallos Blancos estuvo marcado por una complicidad defensiva de José Caicedo, situación que no pasó desapercibida para los aficionados. Desde ese momento, el mediocampista colombiano se convirtió en el blanco principal de los reclamos desde las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

La presión sobre Caicedo no comenzó con el empate de Querétaro. El futbolista de 23 años ingresó al terreno de juego al minuto 67, instante en el que los abucheos se hicieron evidentes.

Tras el encuentro, la situación escaló fuera de la cancha. José Caicedo decidió cerrar sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram, como respuesta a la ola de insultos y críticas que recibió luego del partido, para evitar más comentarios negativos en su contra.

Caicedo y la afición de Pumas, una relación desgastada

La desconexión entre Caicedo y la afición auriazul no es un tema nuevo. Desde torneos anteriores, el colombiano ha sido señalado por su rendimiento irregular, lo que ha provocado que las críticas se acumulen con el paso de las jornadas.

En este debut del Clausura 2026, el contexto fue especialmente adverso, ya que los reclamos comenzaron incluso antes del gol del empate, reflejando una falta de paciencia por parte de la tribuna y un ambiente complicado para el jugador dentro del campo.

¿Puede Caicedo revertir la situación tras cerrar sus redes sociales?

El cierre de sus cuentas digitales parece ser una medida para protegerse del acoso y la presión mediática, una práctica cada vez más común entre futbolistas que atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, el reto principal para Caicedo estará en recuperar la confianza dentro del terreno de juego.

