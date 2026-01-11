¿Relación rota? Efraín Juárez evitó despedirse de la afición de Pumas al final del encuentro contra Querétaro

Todo parece indicar que por cada semana que pasa, Efraín Juárez tiene una nueva polémica para volverse noticia, tal y como ha sucedido desde su llegada a Pumas en 2025.

Esta vez, después del regreso oficial del futbol al Estadio Olímpico Universitario, el entrenador auriazul ha llamado la atención de la gente y de los medios al final del partido en contra de Querétaro al no querer formar parte del último goya del compromiso, por lo que parece que la relación con la afición cada vez es peor.

Juárez dirigió el primer juego del Clausura

¿La afición auriazul ya no quiere a Efra?

El regreso de los Pumas en Liga MX fue un tanto decepcionante, pues a pesar de haber jugado en casa contra uno de los más 'débiles' en el papel, los auriazules han empatado a un gol en contra de Querétaro, dejando una sensación de vacío a sus aficionados, ya que los refuerzos que habían llegado a la plantilla les levantaron un poco la ilusión que ya hacían perdida.

El autor del único gol de los universitarios fue el panameño Adalberto Carrasquilla, conducto de un disparo potente afuera del área que terminó colándose a la portería defendida por Guillermo Allison; el empate para Gallos lo consiguió Mateo Coronel, generando frustración en la afición que se dio cita en el estadio.

Fue al final del partido cuando los jugadores se dirigieron a la zona en donde esperaban los aficionados para poder hacer el Goya y así despedirse del primer partido del año en Liga MX, pero Juárez, después de despedirse de los árbitros, ya no quiso ir con el resto del equipo a decir adiós a la afición.

Polémicas de Efraín

La reacción que tuvo el entrenador de Pumas al final del partido no es algo que se pueda considerar como un detalle nuevo, pues ya en el torneo de Apertura 2025, al final de unos de sus partidos como local, Efraín Juárez se puso enfrente de los fanáticos cruzado de brazos escuchando sus reclamos para después retirarse con rumbo al vestidor.

Recientemente, en una conferencia de prensa previa a esta primera jornada, el exentrenador de Atlético Nacional mencionó que su hijo ha tenido problemas en la escuela al recibir burlas porque su papá no gana partidos con Pumas, desatando las burlas en redes sociales por parte de los aficionados al resto de los equipos.

Festejo del primer gol en el año

En cuanto al torneo, los felinos tendrán que afrontar de manera inmediata la primera jornada doble del certamen, visitando a media semana a Tigres en el Estadio Universitario, mientras que en la Fecha 3, tendrán que recibir a León; por lo pronto, en su primer juego se han quedado con un solo punto de tres disponibles.