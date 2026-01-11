¡Primero del año! Carrasquilla abre el marcador en el Pumas vs Querétaro con gol de volea

Cuenta nueva en la UNAM. Después de un torneo sin presencia en el marcador, Adalberto Carrasquilla tuvo un gran inicio de año y este domingo hizo su primer gol del Clausura 2026 en el partido de Pumas contra los Gallos Blancos de Querétaro. Con ello, reafirmó su condición clave en el esquema de Efraín Juárez.

Después de terminar el Apertura 2025 de forma polémica por la entrada que provocó la fractura de Kevin Mier, y tras perderse el juego de Play In ante Pachuca por acumulación de amarillas, el panameño llegó al 2026 con hambre de revancha y por ahora la ha encontrado.

Carrasquilla rompió el empate sin goles en CU | IMAGO 7

Así fue el gol de Carrasquilla contra Gallos Blancos

Luego de un empate sin goles en la primera mitad, el atacante aprovechó un rebote en los linderos del área para poner el 1-0 apenas al minuto 49, poco después de reanudadas las acciones. Tras un servicio al área en busca de Jordan Carrillo, la defensa emplumada despejó el balón, que tomó altura en el aire.

A pesar de lo alto que llegó la bola, Carrasquilla se tuvo confianza y la prendió de primera, con un disparo raso y directo al arco defendido, por Guillermo Allison, que pese a lanzarse cuan largo es, no alcanzó a desviar. El tiro tuvo un desvío previo por parte de Diego Reyes y por ello el guardameta poco pudo hacer para evitar la anotación.

📹 | Aquí la repetición del primer gol de los Felinos en el torneo 👇



Efectivamente hubo un desvío de Diego Reyes. @PumasMX 1-0 @Club_Queretaro 🐾🆚🐓#LaLigaDeLaAfición ✨| #ConMéxicoC26 | #J1



pic.twitter.com/yH08LKZ99C — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2026

El volante centroamericano celebró de manera eufórica con sus compañeros y descargó las malas sensaciones que dejó la polémica con la que terminó el torneo pasado. No obstante, su equipo no pudo respaldarlo de la mejor manera y más adelante en el compromiso, los Gallos Blancos empataron por medio de Mateo Coronel.

Carrasquilla comenzó bien el año | IMAGO 7

¿Cuántos goles lleva Carrasquilla con Pumas?

A pesar de la importancia que ha tomado desde su llegada al equipo de la UNAM, el de este domingo fue apenas el sexto gol delpanameño en 42 compromisos. Su primera anotación fue ante Cruz Azul, en el Clausura 2025 (su primer torneo) y, curiosamente, hasta ahora era su único gol con Pumas.

Carrasquilla marcó tres goles en la pasada Leagues Cup 2025 y también anotó el año pasado en la Copa de Campeones Concacaf, ante Vancouver Whitecapos en Cuartos de Final, pero en el Apertura 2025 se fue en blanco. Sin embargo, dio cuatro asistencias por lo que fue un jugador importante al ataque y este semestre tratará de replicarlo.