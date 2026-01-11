Refuerzos de Pumas salen de inicio ante Gallos Blancos en el Clausura 2026

Debutan desde el inicio. Juninho, Jordan Carrillo y César Garza son los refuerzos de Pumas que arrancarán en el 11 titular en esta Jornada 1 del Clausura 2026 ante Querétaro. Por otro lado, Guillermo Martínez no aparece ni en la banca en medio de los rumores de su salida, mientras que Jorge Ruvalcaba será suplente.

Para este semestre, el Club Universidad Nacional se reforzó con cinco futbolistas, de los cuales los tres ya mencionados iniciarán como titulares el torneo. Sin embargo, Robert Morales, delantero paraguayo que llegó de Toluca, será suplente. Además, Tony Leone no aparece en la convocatoria para esta Jornada 1, aunque sí estará tomado en cuenta para el primer equipo a lo largo de este semestre.

César Garza es él primer movimiento drástico que muestra Efraín Juárez para este torneo. Dicho jugador tomará el mediocampo en sustitución de José Luis Caicedo, uno de los jugadores más señalados por la afición durante el Apertura 2025. Así, el centrocampista colombiano fue enviado a la banca, algo que no ocurrió el torneo anterior mientras estaba disponible.

Robert Morales y José Caicedo en su llegada a CU | IMAGO 7

Por otro lado, Jordan Carrillo también arrancará en el ataque del conjunto auriazul. El extremo mexicano estará en una de las bandas, al igual que Alan Medina, debido a una ausencia importante: Jorge Ruvalcaba. Asimismo, Juninho, delantero brasileño que reportó esta semana en Cantera, es el ‘9’ titular de Efraín Juárez para este arranque de torneo.

Con esto, la alineación de Pumas inicia con Keylor Navas en la portería. En la zaga estará Álvaro Angulo por la banda izquierda, mientras que Rodrigo López será el lateral derecho; Rubén Duarte y Nathan Silva serán la dupla de centrales. En mediocampo estará César Garza acompañado de Adalberto Carrasquilla, mientras que adelante de ellos estará Pedro Vite, por los costados Jordan Carrillo y Alan Medina, y ya como ‘9’ jugará Juninho.

¿Por qué Guillermo Martínez no está en la convocatoria?

Para esta Jornada 1, una de las grandes ausencias que presenta Pumas para este inicio del Clausura 2026 es la de Guillermo Martínez. Dicho delantero era el ‘9’ titular el semestre anterior, pero para este arranque de semestre no aparece ni en la banca, todo esto en medio de los rumores de su salida.

Juninho saldrá de inicio ante Gallos Blancos | IMAGO 7

Cabe recordar que hace unos días, distintas fuentes aseguraron que Atlas estaba interesado en ‘Memote’. En medio de estas versiones, el delantero mexicano no está convocado para el duelo ante Querétaro. Sin embargo, su ausencia no está relacionada a estos rumores sobre su supuesta partida de Pumas.

Guillermo Martínez no está en la convocatoria debido a que aún no está al 100% físicamente. Aunque hizo la pretemporada con normalidad, el atacante mexicano no entrenó al parejo del equipo durante esta última semana, por lo que se le descartó para el encuentro de este domingo ante Gallos.

¿Por qué es suplente Jorge Ruvalcaba?

Jorge Ruvalcaba es otro ausencia destacada en el 11 titular de Efraín Juárez para esta Jornada 1. Sin embargo, esto no se debe a que Ruva ya no sea considerado como titular, pues incluso fue el goleador del equipo el semestre anterior.

Sin embargo, su participación para este duelo estuvo en duda durante toda la semana. El extremo mexicano tampoco estuvo al 100% estos últimos días; incluso, no entrenó al parejo del equipo hasta este viernes. Por lo tanto, el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez decidieron no arriesgarlo y optaron por mandarlo a la banca para este duelo.

Incluso, en caso de ser necesario, Ruvalcaba podría tener minutos sin ningún problema. Ya para el juego ante Tigres a mitad de semana, Jorge estaría disponible para aparecer en el 11 titular.