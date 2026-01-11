OFICIAL: Javier Aquino es nuevo refuerzo de FC Juárez

Los Bravos de Juárez han dado un golpe de autoridad en el mercado de fichajes de cara al torneo Clausura 2026. Tras semanas de especulación y una salida agridulce de los Tigres, Javier Aquino ha sido presentado formalmente como el refuerzo estelar del conjunto fronterizo.

Aquino es presentado con Juárez | X: @fcjuarezoficial

El veterano lateral aterrizó en la ciudad fronteriza para cumplir con los protocolos médicos. En imágenes que circularon en redes sociales, se pudo observar al exjuagdor de Tigres luciendo los colores de su nuevo equipo desde el aeropuerto, donde fue recibido por la mascota oficial del club.

El día de ayer la institución utilizó sus plataformas digitales para dar una calurosa bienvenida al futbolista oaxaqueño de 35 años, destacando el espíritu de la afición juarense

. “¡Bienvenido a tu nueva casa, Javier Aquino! Llegas a la ciudad que no descansa, a la ciudad de la gente más chida, cariñosa y resiliente de México”, expresó el club.

Este movimiento representa un cambio de aires significativo para Aquino, quien cerró un ciclo histórico de más de una década con Tigres. A pesar de su deseo inicial de permanecer en San Nicolás, la directiva felina y el técnico Guido Pizarro optaron por una renovación generacional, permitiendo que el plurifuncional jugador llegara como agente libre a Juárez.

Aquino no quería salir de Tigres | IMAGO7

El legado que llega a Juárez

Bajo las órdenes de Pedro Caixinha, Aquino no solo aportará velocidad por las bandas, sino un palmarés envidiable que busca contagiar de mentalidad ganadora al vestidor de los Bravos. Su trayectoria incluye:

442 partidos oficiales con la camiseta de Tigres.

5 títulos de Liga MX .

1 Liga de Campeones de la Concacaf

El proyecto de Caixinha toma forma

Con la incorporación de Aquino, el FC Juárez suma su segunda pieza clave para el Clausura 2026, tras el anuncio previo del delantero Ettson Ayón. Además, el club ha asegurado la continuidad de jóvenes promesas como Alan Siqueiros y Sebastián Padilla, delineando un plantel que combina la frescura de la cantera con la jerarquía de figuras consagradas.