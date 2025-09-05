Luis Enrique sufre accidente y será operado de emergencia

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, sufrió una caída en su bicicleta y tuvo una lesión de clavícula. El conjunto parisino dio la noticia por medio de sus redes sociales y agregó que el estratega ibérico se sometió a una cirugía.
"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula", comentó el conjunto parisino en su comunicado oficial.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera Luis Enrique?
Se desconoció cuánto tiempo el entrenador español no pudo dirigir, pero el club también comentó que daría actualizaciones a su debido tiempo.
Los títulos de Luis Enrique la temporada pasada
En la campaña anterior, Luis Enrique logró conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain. Además, el equipo alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes, consolidando una de las temporadas más exitosas en la historia reciente del club.