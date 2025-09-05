Luis Enrique sufre accidente y será operado de emergencia

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, sufrió una caída en su bicicleta y tuvo una lesión de clavícula. El conjunto parisino dio la noticia por medio de sus redes sociales y agregó que el estratega ibérico se sometió a una cirugía.

"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula", comentó el conjunto parisino en su comunicado oficial.

Luis Enrique | AP

¿Cuánto tiempo estuvo fuera Luis Enrique?

Se desconoció cuánto tiempo el entrenador español no pudo dirigir, pero el club también comentó que daría actualizaciones a su debido tiempo.

Los títulos de Luis Enrique la temporada pasada

En la campaña anterior, Luis Enrique logró conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain. Además, el equipo alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes, consolidando una de las temporadas más exitosas en la historia reciente del club.

