Paraguay declara día de asueto tras lograr la clasificación al Mundial 2026

Tras 16 años de ausencia, Paraguay será parte de la Copa del Mundo nuevamente; tras empatar sin goles en contra de Ecuador, los dirigidos por Gustavo Alfaro se han quedado en la sexta posición de la tabla con 25 puntos, causando su clasificación inmediata.

Paraguay ha regresado a una Copa del Mundo después de más de una década | AP

Día de festejo

A través de redes sociales, el presidente Santiago Peña ha declarado un "día feriado nacional", todo esto como parte de un decreto que compartió con un documento oficial como 'prueba' de la veracidad del asunto.

En dicho documento, Peña aclara que el viernes 5 de septiembre es una fecha que ha acuñado como día de asueto para conmemorar "la histórica clasificación de la Selección paraguaya a la Copa Mundial de 2026"; sin embargo, en un apartado de su decreto, exhortó a los servicios imprescindibles, entre ellos los de salud a no seguir el plan del día feriado.

Fiesta total en Paraguay después de la clasificación | AP

Alfaro, agradecido con la gente

Han terminado 16 años de ausencia en las Copas del Mundo para la Selección de Paraguay, a pesar de que ahora clasifican 48 equipos, la eliminatoria de la albirroja no fue fácil, pero se ha podido clasificar a la competencia con las mejores selecciones del mundo. Al terminar el partido, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro agradeció a la afición por todo el apoyo brindado en el camino a la clasificación.

"Era un sueño lo suficientemente grande para que entre un país entero. Pero para eso había que conquistar las voluntades. Primero de los jugadores, después de la gente y que se vayan jugando. Ahí es donde uno empezó a entender la fuerza que tiene este país. Uno empezó a entender la capacidad que tiene este país cuando se une detrás de una causa", declaró.

Alfaro se siente bastante satisfecho con el trabajo realizado por su equipo | AP

"Yo siento que podrán tener más calidad, cantidad, más cosas... pero no sé si van a tener el orgullo, la humildad, la generosidad que siempre definió y caracterizó a este país. Los jugadores interpretaron eso y la gente lo percibió", agregó.