¿James Rodríguez se despide de la Selección de Colombia?

Las Eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial 2026 están llegando a su fin y con ellas el adiós de muchas de las leyendas de Sudamérica, ya que al parecer en esta Fecha FIFA no solo se vivió el adiós de Lionel Messi, sino también de James Rodríguez.

Gol de James Rodríguez | AP

Victoria y despedida

Durante la penúltima fecha de eliminatoria, Colombia recibió a Bolivia en busca de su pase a la Copa del Mundo. Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los cachacos impusieron condiciones desde el minuto uno y se llevaron la victoria tres goles por cero, con gol de James incluido.

Al final del juego, todos los jugadores entraron al túnel para celebrar el pase de su selección, pero la sorpresa vino unos minutos después, cuando el actual jugador de León, salió al terreno de juego y con las gradas vacías se sentó en medio del campo y contempló por una hora el terreno de juego.

Ante esta acción, los medios comenzaron a especular si es que el capitán de Colombia vivió el último juego de Eliminatorias de CONMEBOL, tal como el caso de Lionel Messi, aunque a diferencia del argentino, James no dio ninguna declaración.

Termina el partido en Barranquilla y Colombia clasifica al Mundial.



Al rato, James vuelve al campo de juego y se sienta en soledad a mirar las tribunas vacías.



Todo indica que jugó su último partido por Eliminatorias con la selección en su país.



Uf. 💔🇨🇴pic.twitter.com/J5BhNYriAL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 5, 2025

‘The last dance’ en 2026

James se unió a múltiples jugadores que van a vivir su último Mundial el próximo año, por lo que las actuaciones del jugador con la camisa amarilla están llegando a su fin y tras la clasificación, cerrar con broche de oro su camino en Colombia en el torneo más importante del balompié.

James en Colombia | AP