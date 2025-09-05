¿James Rodríguez se despide de la Selección de Colombia?

Al finalizar el duelo en Carrasquilla, el jugador salió entre lágrimas a contemplar el estadio vacío

Aldo Martínez
5 de Septiembre de 2025
James Rodríguez con Colombia
James Rodríguez con Colombia | AP

Las Eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial 2026 están llegando a su fin y con ellas el adiós de muchas de las leyendas de Sudamérica, ya que al parecer en esta Fecha FIFA no solo se vivió el adiós de Lionel Messi, sino también de James Rodríguez.

Gol de James Rodríguez | AP

Victoria y despedida

Durante la penúltima fecha de eliminatoria, Colombia recibió a Bolivia en busca de su pase a la Copa del Mundo. Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los cachacos impusieron condiciones desde el minuto uno y se llevaron la victoria tres goles por cero, con gol de James incluido.

Al final del juego, todos los jugadores entraron al túnel para celebrar el pase de su selección, pero la sorpresa vino unos minutos después, cuando el actual jugador de León, salió al terreno de juego y con las gradas vacías se sentó en medio del campo y contempló por una hora el terreno de juego.

Ante esta acción, los medios comenzaron a especular si es que el capitán de Colombia vivió el último juego de Eliminatorias de CONMEBOL, tal como el caso de Lionel Messi, aunque a diferencia del argentino, James no dio ninguna declaración.

‘The last dance’ en 2026

James se unió a múltiples jugadores que van a vivir su último Mundial el próximo año, por lo que las actuaciones del jugador con la camisa amarilla están llegando a su fin y tras la clasificación, cerrar con broche de oro su camino en Colombia en el torneo más importante del balompié.

James en Colombia | AP

TE PUEDE INTERESAR

Logo del Mundial 2026

Futbol Internacional | 05/09/2025

Filtran posible portada del álbum de estampas del Mundial 2026: ¿Cuánto costarán los sobres?
¿Se pierde el Mundial? Messi revela detalles sobre su futuro: 'Voy día a día'

Internacionales | 04/09/2025

¿Se pierde el Mundial? Messi revela detalles sobre su futuro: 'Voy día a día'
Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento

Futbol | 05/09/2025

Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento
Te recomendamos
Futbolista de la Sampdoria salva a mujer que recibió 10 puñaladas
Futbol
CONMEBOL

LO ÚLTIMO

 