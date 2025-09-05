Julian Nagelsmann se mostró molesto con sus jugadores por la derrota ante Eslovaquia

Eslovaquia sorprendió al mundo con un futbol pragmático y lleno de verticalidad ante Alemania, lo que significó una victoria contundente de 2-0. Ante la derrota, aficionados, prensa y jugadores alemanes mostraron una crítica, pero la mayor molestia vino desde el banquillo de Die Mannschaft, por parte de Julian Nagelsmann a sus dirigidos.

El timonel bávaro dio sus primeras dio su opinión sobre lo que sucedió ante Eslovaquia en Bratislava, a la emisora alemana ARD. "Confío en mis jugadores, pero todos deben entender que jugar con el freno puesto y ganar un tercio de los duelos no es suficiente".

De igual forma, el seleccionador hizo énfasis en la falta de hambre de algunos futbolistas, por lo que podrían ocurrir futuros cambios para las próximas convocatorias: "Quizás debamos centrarnos menos en la calidad y más en jugadores dispuestos a darlo todo en el campo".

Nagelsmann | AP

Críticas de otros miembros alemanes

Nagelsmann no fue el único en mostrar su frustración por lo ocurrido, ya que otros miembros y exfiguras hicieron lo propio. Rudi Völler, director deportivo de Alemania, mencionó lo siguiente: "Ganar duelos es la base del futbol. Los jugadores que pueden y consiguen ganar duelos en sus clubes también deben querer hacerlo con su Selección. Ese no fue el caso esta noche".

Mientras que el capitán del mismo cuadro alemán, Joshua Kimmich, también se unió a las críticas: "Si jugamos como hoy, no nos clasificaremos. Todos deben ser conscientes de lo que está en juego".

Nagelsmann | AP