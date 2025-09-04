¿Se pierde el Mundial? Messi revela detalles sobre su futuro: 'Voy día a día'

Lionel Messi volvió a ser protagonista en Argentina, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Tras lo que podría haber sido su último partido oficial en su país con la Selección Argentina, el astro albiceleste habló en conferencia de prensa y dejó abierta la incógnita sobre si estará presente en el próximo Mundial de 2026.

En un partido lleno de emociones, con homenajes y un doblete incluido, Messi reconoció que vive con incertidumbre la recta final de su carrera internacional. El capitán de la Scaloneta confesó que su decisión de disputar otro Mundial dependerá de cómo responda su cuerpo.

Marcó un nuevo doblete | AP

Podría retirarse

“Lo mismo que dije en otro momento, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue. Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”, aseguró el 10 argentino. “Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Iré viendo”, agregó.

Estas palabras han aumentado la especulación sobre un posible retiro de la Selección tras el Mundial 2026 o incluso antes de poder disputarlo. El delantero además, reveló que durante los próximos nueve meses tomará una decisión.

Duda sobre su futuro | AP

Agradecimiento a la afición argentina

El capitán de Argentina no desaprovechó la oportunidad para agradecer al público por el cariño recibido en cada partido y comparó el respaldo de los hinchas argentinos con lo que vivió durante años en el Barcelona, pero destacó que cumplir ese sueño en su tierra natal tiene un valor único.

“Fueron muchas emociones, sabía que era la última vez acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero me quedo con lo mejor. Estoy muy feliz. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”.

Agradeció a la afición | AP