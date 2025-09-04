¡Gracias Messi! En su despedida de Buenos Aires, Leo y Argentina derrotaron a Venezuela con doblete del astro

En una noche llena de lágrimas y nostalgia, la Selección de Argentina despidió a su gran ídolo, Lionel Messi, que como su historia lo manda, se fue con un último gol en las Eliminatorias de CONMEBOL.

Selección de Argentina | AP

El mejor del mundo dice adiós

Desde que el astro argentino salió al emblemático Monumental de Buenos Aires, las lágrimas se apoderaron de Leo y de las otras 85 mil almas que asistieron para presenciar el último partido del ‘10’ en Buenos Aires.

Una vez concluida la ceremonia de los himnos el futbol no se hizo esperara, ya que desde el minuto uno, la selección de Venezuela busco llegar al arco de Emiliano Martínez, afortunadamente para los locales, el disparo de Rondón llegó sin problemas a los pies del Dibu.

Tras la sorpresa de la Vinotinto, el equipo albiceleste controló la pelota el resto de los 45 minutos; con un Franco Mastantuono que se mostró participativo y que junto con Julián Álvarez no dejaron de buscar a Leo.

El Monumental vivió su momento cumbre al minuto 39, cuando un pase entre líneas encontró a la ‘araña’ Álvarez entrando al área del guardameta venezolano, Rafael Romo, ero como si del destino se tratara, Julián mandó el balón en una diágonal cerca del punto penal y tras una buena recepción Messi como en toda su carrera picó el balón al guardameta y los defensas para poner el primero del juego.

Duelo Argentina vs Venezuela | AP

Fiesta albiceleste

El segundo tiempo solo significó un trámite para la campeona del mundo, pues con los errores de la zaga de Venezuela se combinaron con la calidada argentina, llegando a su cumbre al minuto 76, cuando Messi aprovechó para hacerle ‘madruguete’ a los jugadores de la vinotinto y tras cobrar un tiro libre de manera rápida, dejó en los linderos del área a Nico Gonzales quien mandó un centro perfecto que Lautaro Martínez mandó al fondo y poner el juego 2-0.

La fiesta en honor al máximo anotar de la albiceleste cerró al minuto 80, gracias a una diagonal por parte de Thiago Almada, quien dejó a Leo definir su doblete de la noche, dejando el marcador 3-0 y significando el gol 36 de Messi en eliminatorias de CONMEBOL y 116 a nivel selección.

Messi con su familia | AP

Tras la exhibición argentina, el silbante hizo sonar su ocarina y un Monumental abarrotado despidió con el grito ¡‘Messi’ ‘Messi’!, al hombre que marcó un antes y un después en la historia del futbol contemporaneo.