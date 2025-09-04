Argelia derrota 3-1 a Botsuana y roza la clasificación al Mundial 2026

La selección de Argelia dio un paso decisivo hacia el Mundial 2026 al vencer 3-1 a Botsuana en el Estadio Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou, donde miles de aficionados celebraron una actuación convincente de los “Zorros del Desierto”. El triunfo, con goles de Mohamed El Amine Amoura y un doblete de Baghdad Bounedjah, consolidó a los argelinos en la cima del grupo con 18 puntos, prácticamente a las puertas de la clasificación directa.

El partido comenzó con intensidad desde el arranque, y fue Amoura quien abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que dejó en evidencia la fragilidad defensiva de Botsuana. El tanto tempranero dio tranquilidad a los locales, que dominaron las acciones con posesión, presión alta y transiciones rápidas.

En la segunda mitad apareció la experiencia de Bounedjah, delantero del Al-Sadd de Qatar, quien aprovechó dos oportunidades claras para ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro. Botsuana, pese a su esfuerzo, solo pudo descontar a través de Tebogo Kopelang, quien encontró un resquicio en la zaga local.

Amoura y Bounedjah, figuras de un triunfo clave

El equipo dirigido por Vladimir Petković mostró un plan de juego claro: solidez defensiva y contundencia en el área rival. La dupla Amoura-Bounedjah volvió a ser desequilibrante, combinando movilidad, olfato goleador y precisión en los últimos metros. La actuación de ambos refuerza la confianza en una Argelia que busca dejar atrás las decepciones recientes en torneos continentales.

Liderato indiscutible y boleto casi asegurado

Con esta victoria, Argelia suma 18 puntos en seis partidos, manteniéndose como líder invicto del grupo y con ventaja suficiente sobre sus perseguidores. Según el formato de la CAF, solo el primer lugar asegura la clasificación directa al Mundial, y los Zorros del Desierto parecen encaminados a repetir presencia en la máxima cita futbolística tras su última participación en Brasil 2014.