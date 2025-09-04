Rodri y Carvajal regresan con la Selección de España en victoria ante Bulgaria

Regresos esperados con miras al Mundial 2026. La Selección Española venció a Bulgaria 0-3 en las eliminatorias mundialistas de la UEFA y además de resultado, la buena noticia en el Estadio Nacional Vasil Levski fue el regreso de Rodri y de Dani Carvajal.

Fue el 8 de septiembre de 2024 que el defensa de Real Madrid se lesionó ante Suiza, poco después de que le pasó al mediocampista de Manchester City. Y hoy por fin pudieron sumar minutos nuevamente con la Roja.

Rodri regresó a la actividad con España | AP

Regresos esperados con la Selección Española

Fue al minuto 62, cuando el marcador ya estaba 0-3, que Luis de la Fuente le dio ingreso a ambos jugadores en el lugar de Pedro Porro y Martín Zubimendi. En el caso de Rodri, apenas ingresó le pasaron el gafete de capitán, hasta ese momento en manos de Unai Simón.

A pesar de su ingreso, ninguno de los dos futbolistas trascendió más en el campo. El compromiso quedó definido desde la primera mitad, por lo que en la segunda la intensidad vino a menos, con la Roja administrando el desgaste.

España se impuso ante Bulgaria | AP

Mikel Oyarzabal fue el encargado de abrir el marcador apenas al minuto 5 y a la media hora de juego cayó el 0-2 gracias a Marc Cucurella. Ocho minutos más tarde, Mikel Merino sentenció el triunfo, primero para España en las eliminatorias europeas.

¿Cuándo juega de nuevo España?

El próximo partido de la Roja es nuevamente como visitante, ante Turquía que se impuso 2-3 en su visita a Georgia. El compromiso está programado para el domingo 7 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México), en el Konya Büyükşehir Arena.

España empezó las eliminatorias ante Bulgaria | AP