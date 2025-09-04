¡Agónico empate! Polonia rescata un punto ante Países Bajos en las Eliminatorias UEFA

Países Bajos dejó escapar la posibilidad de continuar con su racha de victorias en las Eliminatorias de UEFA ante Polonia. El conjunto de Ronald Koeman dominó a sus anchas en el primer tiempo, sin embargo, el complemento estuvo lleno de dudas y los polacos empataron con un golazo en los últimos suspiros

Memphis Depay y Tijjani Reijnders fueron los jugadores más activos del conjunto anaranjado, pero fue el elemento del Manchester City quien estuvo más cerca de abrir el marcador. Virgil van Dijk le mandó un gran pase al jugador del Corinthians, quien cedió a Reijnders, pero su disparo fue desviado por el arquero polaco al 10’.

Acciones del juego | AP

Dos minutos de esa gran acción colectiva, Reijnders realizó una gran jugada individual y sacó un fogonazo que reventó el palo de Łukasz Skorupski, quien después se hizo la gran figura polaca. Cody Gakpo hizo una gran jugada individual con su clásico recorte hacia adentro, después hizo un gran disparo que paró con dudas Skorupski.

El gol cayó tras una gran insistencia del equipo de Koeman y llegó tras la vehemencia por la banda derecha. Denzel Dumfries tuvo su primera gran aproximación al minuto 19, pero ocho minutos después abrió el marcador. Memphis Depay cobró un gran centro desde el córner que Skorupski dejó pasar, cosas que no desaprovechó Dumfries, quien con un gran cabezazo abrió el marcador.

Tras esa media hora de dominio tulipán, los dirigidos por Koemna le dieron la iniciativa a los policías. Las únicas dos jugadas de peligro del equipo de las Águilas, con un disparo que pasó cerca al 30 por parte de Piotr Zieliński y uno más dentro del área conducto de Sebastian Szymański.

Primer gol | AP

Complemento cansino Rotterdam

El segundo tiempo comenzó con un ligero dominio de las Águilas polacas, pero no fue suficiente para abrir el arco de Bart Verbruggen. Al 51’ Polonia tuvo un contragolpe importante, pero los atacantes no se entendieron y el balón terminó en los dominios de los neerlandeses.

Al minuto 54, el hombre del gol de los tulipanes estuvo cerca de ayudar a ampliar la ventaja para los suyos. Dumfries recuperó el balón en zona baja y mandó un centro venenoso al área chica, en busca de Memphis Depay, sin embargo, la zaga polaca impidió todo y terminó en un tiro de esquina.

Acciones del juego | AP

Fue justo el balón parado la mayor ventaja de la Naranja Mecánica, pues la imponente altura de Van Dijk y el mismo Dumfries, preocuparon a los dirigidos por Jan Urban. Xavi Simmons tuvo una gran jugada a pase de Depay, que pasó muy cerca del arco de Skorupski.

Sin embargo, los últimos 20 minutos fueron un empujón anímico de los blanquirrojos, principalmente por parte de Matty Cash. El nacionalizado realizó un disparo fuera del área al minuto 71, dando indicios de sus intenciones. Después de esa jugada, Cash hizo una gran acción tras una increíble combinación en el área neerlandesa, que terminó por ser el empate definitivo.

El conjunto naranja intentó sacudirse el duro golpe que significó el tanto de Cash, pero sus intentos fueron sin claridad. Matty y sus compañeros se convirtieron en una auténtica muralla que comenzó desde Varsovia y terminó en el estadio del Feyenoord.