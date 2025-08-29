Polonia convoca a Lewandowski; vuelve como capitán rumbo al Mundial 2026

Robert Lewandowski había quedado fuera de las recientes convocatorias de la Selección de Polonia debido a las diferencias que tuvo con el ahora exentrenador Michal Probierz, quien incluso le había quitado el gafete de capitán. Ahora, tras la destitución de Probierz y la llegada de Jan Urban, Lewa está de regreso, tal y como lo había 'prometido'.

Regresa el capitán polaco rumbo al Mundial | MexSport

¡Regresó el ídolo!

El propio Jan Urban anunció el ansiado regreso de Robert Lewandowski a la Selección de Polonia, este viernes 29 de agosto, se dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán presentes en los partidos ante Países Bajos y Finlandia, correspondientes a las Eliminatorias Mundialistas. Después del anuncio, Urban fue bastante claro acerca de Robert: "Será el capitán del equipo", enfatizó.

La reciente ausencia de Lewandowski en la selección refería conflictos con el anterior estratega, de manera más específica, al no querer ir, se argumentó que todo era por una "falta de confianza mutua". Todo el problema se derivó antes de un partido precisamente en contra de Finlandia, uno de sus próximos rivales, mismo encuentro que posteriormente perdieron los polacos 2-1 causando la renuncia de Probierz tan solo dos días después.

Lewa volverá a comandar a su selección | MexSport

Polonia con Robert

Los partidos que Polonia deberá de enfrentar serán en contra de Holanda el próximo jueves 4 de septiembre en Rotterdam; además de medirse también a Finlandia el domingo 7 del mismo mes en Chorzow. Actualmente se encuentran en la posición tres del Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo con seis puntos; el líder es Finlandia con siete.

El debut de Lewa con Polonia se dio en 2008; desde ese momento el actual jugador del Barcelona ha jugado un total de 157 partidos, y ha anotado 84 goles.

Lewandowski celebrando en la Euro de 2012 | MexSport

