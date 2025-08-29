Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el Chelsea vs Fulham?

La Jornada 3 de la Premier League abrirá con el duelo entre Chelsea y Fulham en Stamford Bridge. El Campeón del Mundo quiere tomar ritmo de victorias luego de destrozar 1-5 a West Ham en la fecha pasada, mientras que los Cottagers buscan su primer triunfo.

Fulham empató sus primeros dos partidos de la temporada, ante Brighton y Manchester United, ambos por 1 a 1. Sin embargo, en su encuentro más reciente, en Copa de la Liga, se llevó el triunfo de 2-0, con gol de Raúl Jiménez.

Stamford Bridge será el escenario de un duelo clave para los equipos londinenses. El mexicano, Raúl Jiménez tendrá la oportunidad de tomar una racha goleadora luego de su buena actuación frente a Bristol en la Copa de la Liga.

¿Dónde ver Chelsea vs Fulham?

Fecha: Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto Hora: 05:30 horas del centro de México

05:30 horas del centro de México Lugar: Stamford Bridge, Londres

Stamford Bridge, Londres Transmisión: FOX en Caliente TV

