¡Oficial! Xavi Simons es nuevo jugador del Tottenham

Tras la partida de grandes jugadores como la de Son Heu-Min, el equipo de la Premier League no tardó mucho en reforzarse para el año futbolístico que está por venir, siendo su gran apuesta el joven neerlandés, Xavi Simons.

Presentación de Simons | @Xavi_simons17

Apuesta millonaria

Simons llega proveniente del equipo de la Bundesliga, RB Leipzig, equipo con el que duró dos años, anotando 18 goles y participó en 27 asistencias durante dos temporadas con el cuadro alemán, luego de ser cedido por el PSG.

El neerlandés llega a ser parte del medio campo de los Spurs hasta 2030 y con opción a extenderse por dos años más. Xavi ya pasó las pruebas médicas y estará disponible para el club a partir de la siguiente jornada de la Premier League.

‘Llevo tiempo soñando con esto’

Durante su firma de contrato y presentación oficial, Simons aseguró estar viviendo un sueño, además de mostrar sus ansias por vestir por primera vez la camiseta blanca en el terreno de juego.

"Estoy muy contento y no puedo esperar a empezar. Llevo mucho tiempo soñando con esto. Es un gran club y cuando conocí al entrenador supe inmediatamente que este era el lugar adecuado para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y también por la afición”, declaró.

Simons en Tottenham | @Spurs_ES

