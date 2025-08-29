¡Oficial! Xavi Simons es nuevo jugador del Tottenham

Tras la partida de grandes jugadores como la de Son Heu-Min, el equipo de la Premier League no tardó mucho en reforzarse para el año futbolístico que está por venir, siendo su gran apuesta el joven neerlandés, Xavi Simons.
Apuesta millonaria
Simons llega proveniente del equipo de la Bundesliga, RB Leipzig, equipo con el que duró dos años, anotando 18 goles y participó en 27 asistencias durante dos temporadas con el cuadro alemán, luego de ser cedido por el PSG.
El neerlandés llega a ser parte del medio campo de los Spurs hasta 2030 y con opción a extenderse por dos años más. Xavi ya pasó las pruebas médicas y estará disponible para el club a partir de la siguiente jornada de la Premier League.
El Tottenham llamó y él respondió 😉pic.twitter.com/s4Qcfuf85z
— Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 29, 2025
‘Llevo tiempo soñando con esto’
Durante su firma de contrato y presentación oficial, Simons aseguró estar viviendo un sueño, además de mostrar sus ansias por vestir por primera vez la camiseta blanca en el terreno de juego.
"Estoy muy contento y no puedo esperar a empezar. Llevo mucho tiempo soñando con esto. Es un gran club y cuando conocí al entrenador supe inmediatamente que este era el lugar adecuado para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y también por la afición”, declaró.
