Europa League 2025: Estos son los rivales de Edson Álvarez y Fenerbahçe

Edson Álvarez aún no comienza su participación con Fenerbahçe y ya tendrá un nuevo entrenador. Los Canarios Amarillos anunciaron la destitución de José Mourinho, en pleno marco del sorteo de la Europa League.

'El Machín' y los suyos tendrán que afrontar distintos encuentros de nivel tras no conseguir su clasificación en Champions League. Entre los más destacados están los enfrentamientos ante Aston Villa y Stuttgart.

El conjunto turco | @Fenerbahce|

Duelo con tintes de recuerdo

En uno de los encuentros que tendrá Fenerbahçe y compañía será ante un viejo conocido de Edson Álvarez en Premier League. Aston Villa visitará el Estadio de Estambul como uno de los rivales fuertes del equipo turco.

De igual forma, otro gran rival será el Stuttgart, actual Campeón de la Pokal y algunas veces protagonista en Bundesliga. El equipo alemán buscará sumar puntos en el Estadio del Fenerbahçe, aunque la tarea no será sencilla.

Edson | @Fenerbahce|

Visita nórdica

De igual forma, una de las visitas que tendrá Edson y compañía será en uno de los países nórdicos, por lo que el clima será un factor. Los Canarios Amarillos viajarán a Noruega para enfrentar al SK Brann, equipo de la ciudad de Bergen.

Sus rivales

Local: Aston Villa, Ferencváros, Nice, Stuttgart

Visitante: GNK Dinamo, Viktoria Plzeň, FCSB, Brann

Los rivales | @Fenerbahce|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFERENCE LEAGUE: ASÍ QUEDÓ DEFINIDA LA FASE DE LIGA