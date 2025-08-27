Fenerbahçe de Edson Álvarez y Mourinho queda eliminado de la Champions League

| 2025-08-27
Benfica derrota 1-0 a Fenerbahçe
El sueño europeo de Edson Álvarez con el Fenerbahçe comenzó con un tropiezo. El conjunto turco fue eliminado de la Champions League tras caer 1-0 en Portugal ante Benfica, en el partido de vuelta de los Playoffs.

https://editorial.uefa.com//resources/029c-1e950bfdb950-c11a5c4b4432-1000/format/free1/fbl-eur-c1-play_off-benfica-fenerbahce.jpeg?imwidth=988
Benfica se clasifica a Champions League | UEFA

Después del empate sin goles en la ida, el cuadro lisboeta aprovechó su localía y encontró el tanto de la clasificación gracias a Kerem Aktürkoğlu, quien definió dentro del área tras un contragolpe con varios rebotes que desacomodaron a la zaga visitante.

En el segundo tiempo, Fenerbahçe buscó con insistencia el empate. La ocasión más clara llegó con un cabezazo de Youssef En-Nesyri que se estrelló en el poste. Sin embargo, la esperanza se complicó aún más cuando Anderson Talisca fue expulsado por doble amarilla, lo que dejó al equipo con un hombre menos en los minutos finales.

¿Por qué no jugó Edson Álvarez?

El mediocampista mexicano no tuvo participación en la serie debido a que su fichaje se cerró cuando la eliminatoria ya estaba en curso. Por normativa, la UEFA no permitió que fuera registrado para esta fase, por lo que su debut oficial con los turcos tendrá que esperar.

Edson y Fenerbahçe a Europa League

Aunque el descalabro en Champions League duele, el Fenerbahçe no se queda sin torneo continental. Al ser eliminado en los Playoffs, el equipo de Estambul tendrá presencia en la Europa League, certamen en el que Álvarez sí podrá competir y sumar experiencia internacional rumbo al Mundial 2026.

Futbol
Edson Álvarez
Mexicanos en el extranjero
