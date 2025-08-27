¡Único mexicano en Champions League! Rodrigo Huescas y Copenhague eliminan a Basel

México vive en la Champions League. Con Rodrigo Huescas como titular, Copenhague aprovechó bien la localía para eliminar a Basel y cerrar su clasificación a la Fase Final del torneo de la UEFA.

El lateral mexicano se sigue consolidando en el equipo danés y ahora tendrá la oportunidad de debutar en el torneo más importante a nivel de clubes. El canterano de Cruz Azul será el único jugador mexicano presente en el certamen, con lo cual el futbol azteca mantiene su racha de presencia en la Champions temporada tras temporada.

Los daneses se impusieron en casa | X: @FCKobenhavn

Copenhague aprovechó la localía

Después de una primera mitad apretada, Andreas Cornelius necesitó un minuto tras iniciado el complemento para romper el empate sin goles. Elias Achouri entró por la izquierda y mandó un centro al área, que el delantero danés remató en el límite del área chica al minuto 46.

Aunque Basel respondió con oportunidades de Xhedan Shaqiri y Moritz Brochinski, ambas salvadas por Dominik Kotarski. A pesar del susto, los locales controlaron el compromiso y a siete minutos del final, Youssoufa Moukoko hizo el gol que puso la calma y sentenció la victoria.

Copenhague selló su pase a Champions League | X: @FCKobenhavn

El atacante camerunés, que ingresó de cambio al 61', puso el 2-0 desde los once pasos, luego de que Viktor Claesson fue derribado dentro del área. Con este resultado, Copenhague se impuso 3-1 en el marcador global y para regresar a Champions League después de nueve años.

¿Cuándo será el sorteo de Champions League?

El sorteo de la fase de liga del torneo europeo está programado para celebrarse este jueves 28 de agosto. La transmisión podrá seguirse en México por HBO Max, FOX, TUBI y Caliente TV. En el caso de Copenhague, estará en el Bombo 4, por lo que le tocará enfrentar a cabezas de serie en la Fase de Liga en esta edición de la Champions League.

Copenhague regresó a Champions League | FCKobenhavn