Raúl Jiménez se luce con gol en el Fulham ante Bristol en Copa de la Liga

Raúl Jiménez apareció en la lista de goleadores en el encuentro de la Segunda Ronda de la Copa de la Liga. El delantero mexicano anotó el segundo tanto frente a Bristol City, además de influir en el primero de la noche en Craven Cottage. Esta fue la primera diana del 'Lobo' en la temporada.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Así fue el gol de Raúl Jiménez ante Bristol

En un tiro de esquina, Raúl Jiménez recibió el balón y con una media vuelta sacó el disparo que venció al arquero de Bristol, Joe Lumley. Fulham logró relajarse y tomar el control con mayor tranquilidad tras la anotación del delantero mexicano.

Además, Jiménez estuvo involucrado en la primera anotación, la cual fue por un autogol de George Tanner. Adama Traoré, su dupla desde Wolves, lanzó el centro y en la cobertura al mexicano, el defensor mandó el balón a su propio arco.

AP

Fulham continúa invicto en la temporada, con los dos primeros partidos con empate ante Brighton y Manchester United. En la Copa de la Liga arrancaron de forma positiva con el triunfo parcial, mientras que en Premier League apuntan a competir por competencias europeas.

Jiménez quiere ser indiscutible

Jiménez busca ser el delantero titular indiscutible en el equipo dirigido por Marco Silva. Con este tanto, el mexicano apunta a tomar un ritmo importante para los siguientes encuentros de los Cottagers en la Premier League.

X: CAPTURA DE PANTALLA

También te puede interesar: ¿Indirecta a Edson Álvarez? Mourinho critica a directiva de Fenerbahçe por mal trabajo con fichajes