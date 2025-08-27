Barcelona cambiará de estadio para enfrentar a Valencia en LaLiga

El retraso en la reapertura del Camp Nou tiene a Barcelona en graves problemas. Los blaugranas confiaban regresar a su casa oficial para la Temporada 2025-26 de LaLiga, pero por ahora el estadio no tiene luz verde para recibir público nuevamente. Y aunque Montjuic ha funcionado bien como sede alternativa, en septiembre no podrá albergar partidos.

El concierto de Post Malone está programado para el viernes 12 de septiembre y se empalma con la Jornada 4 de LaLiga, en la cual el Barça enfrentará a Valencia, por lo que la directiva blaugrana ya está en busca de un nuevo espacio para celebrar dicho compromiso.

El Camp Nou no ha recibido luz verde tras las obras | X: @FCBarcelona_es

Johan Cruyff, la opción para Barcelona

De acuerdo con Mundo Deportivo y Marca, LaLiga descartó la posibilidad de que el calendario altere su orden y el partido se juegue en Mestalla (para jugar la segunda vuelta en Barcelona). Mientras que para el club culé, está descartado trasladarse a otra ciudad, por ejemplo Girona para jugar en el Estadio de Montilivi.

Por ello, la alternativa que queda es la de jugar en el Estadio Johan Cruyff, casa de Barcelona Femenil y de los equipos juveniles. Según la fuente mencionada, LaLiga no pone reparos en que el partido sea en este inmueble, a pesar de que tiene capacidad para apenas seis mil personas, por las 55 mil que caben en Montjuic.

El Johan Cruyff sería la sede alternativa | X: @FCBarcelona_es

¿Qué falta para que se apruebe el partido en el Johan Cruyff?

Barcelona primero tiene que presentar una solicitud oficial y que la Comisión de LaLiga dé el visto bueno. Para ello, el estadio debe cumplir con condiciones de seguridad, tornos de acceso, zona de prensa y tecnología del VAR.

En el caso de esa última, si la solicitud se hace con suficiente tiempo de antelación, se puede colocar equipo provisional. Sin embargo, por ahora no hay confirmación oficial sobre los planes para dicha "mudanza" temporal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Independiente identifica a 25 involucrados en la violenta pelea de Copa Sudamericana 2025

LaLiga podría aprobar la decisión | X: @FCBarcelona_es