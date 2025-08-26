¡De mal en peor! Julián Araujo se fue expulsado en la eliminación de Bournemouth de EFL Cup

Terrible inicio de temporada para Julián Araujo. El defensor mexicano vio sus primeros minutos con el Bournemouth en el partido de Segunda Ronda de la EFL Cup. El seleccionado nacional fue titular, sin embargo, no pudo ayudar a su equipo a sacar el resultado e incluso terminó siendo expulsado.

Este fue el primer partido del defensa mexicano con el club inglés desde el 20 de mayo. En aquella ocasión el exjugador del Barcelona jugó 69 minutos en la derrota ante Manchester City, lo que significó tan sólo su 12 encuentro con el su nuevo equipo.

Eliminaron a Brentford | X

Mal partido para el mexicano

A pesar de volver a la titularidad, el mexicano tuvo un mal partido. A pesar de llegar como favoritos al encuentro, el equipo local no supo aprovechar jugar en el Vitality Stadium pues, tras 34 minutos de juego, Fábio Carvalho adelantó a los suyos con un remate de pierna izquierda.

Al 65' las abejas duplicaron su ventaja gracias a Igor Thiago. El brasileño, quien tan solo llevaba cuatro minutos en el terreno de juego, se encontró con un balón dentro del área y, aunque Araujo intentó evitar el disparo, su cruce no fue suficiente y Brentford celebró su segunda anotación.

Vencieron a Bournemouth | X

Se fue expulsado

Para cerrar el partido, Araujo terminó siendo expulsado, esto por una doble amarilla. Primero, el defensor vio la amonestación al minuto 70 y ya en tiempo añadido, vio la segunda para ser expulsado. Ahora se perderá el siguiente partido del equipo.

Con esta mala actuación, Bournemouth podría intensificar su salida y, con el interés del Sevilla de Matías Almeyda, el mexicano podría terminar dejando al cuadro inglés más pronto que tarde.

Se fue expulsado | x

