Sorpresa histórica: Kairat elimina al Celtic en penales y clasifica por primera vez a la Champions

En una noche que quedará marcada en los anales del futbol kazajo, el FC Kairat Almaty conquistó su clasificación histórica a la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Tras dos partidos sin goles, el cuadro kazajo dejó fuera al poderoso Celtic de Escocia en una tanda de penales llena de dramatismo, sellando el pase con un resultado final de 3‑2 desde los once pasos.

La clasificación es un hito sin precedentes para Kairat. Nunca antes había superado una eliminatoria rumbo a la Champions, tras intentos fallidos frente a equipos como Maccabi Haifa o Estrella Roja. Ahora, el club de Almaty se convierte en el segundo equipo de Kazajistán en llegar a la Fase de Liga (antes de Grupos), después del Astana en 2015.

El desenlace fue vibrante: la solidez defensiva del Kairat neutralizó a un Celtic que dominó en posesión pero careció de cuota goleadora. El portero Temirlan Anarbekov emergió como figura clave al detener los remates de Adám Idah, Luke McCowan y, en el penal definitivo, Daizen Maeda.

Desde Glasgow hasta Almaty: dos partidos sin goles y una bomba en penales

La eliminatoria arrancó en Celtic Park el pasado 20 de agosto. A pesar de dominar la posesión (75 %), el equipo escocés registró solo tres disparos a puerta y una efectividad ofensiva baja, quedando todo en empate sin goles. Kairat, con un planteamiento defensivo sólido, logró neutralizar a su rival sin caer.

La vuelta en el Ortalyq Stadion repitió el libreto: 0‑0 tras los 90 minutos y la prórroga. El partido en Almaty fue más disputado, con el portero Anarbekov deteniendo al menos un gol que pudo haber sido definitivo en tiempo extra. La definición llegó desde los once pasos, con tres fallos del Celtic que abrieron el camino a la hazaña kazaja.

El auge del futbol en Kazajistán y el legado de Kairat

Fundado en 1954, el FC Kairat Almaty ha sido tradicionalmente uno de los referentes del futbol kazajo, con múltiples títulos locales y reconocimiento histórico; sin embargo, nunca había conseguido avanzar tan lejos en competencias europeas. Esta clasificación supone un salto cualitativo que consolida el crecimiento del futbol del país en el escenario continental.

El impacto va más allá del campo. El vuelo a Almaty, uno de los desplazamientos más largos en la historia europea del torneo, puso a prueba no solo la resistencia física sino estratégica de Celtic. Mientras tanto, los medios kazajos celebraron al "Equipo de la Nación", orgullo de toda una afición deseosa de consagrarse a nivel internacional.

El club más oriental en la historia de la Champions

El Kairat Almaty ha hecho historia no solo por eliminar al Celtic y clasificar a la fase de liga de la Champions, sino también por su ubicación geográfica. El equipo kazajo se convierte en el club más oriental que ha participado en la máxima competencia europea, al estar asentado en la ciudad de Almaty, a solo 300 kilómetros de la frontera con China.

Esa condición convierte cada visita al Central Stadium en un auténtico desafío logístico para los rivales europeos, pues se trata de un viaje de más de 7.000 kilómetros desde ciudades como Barcelona y más de 11 horas de vuelo, lo que refuerza la singularidad del Kairat en esta edición histórica del torneo.

