Presidente de Real Oviedo 'promete' castigos a responsables de racismo contra jugadores de Real Madrid

Comenzó la Temporada 2025-26 de LaLiga y la polémica arbitral no ha faltado en los partidos, como tampoco lo han hecho los insultos y el mal comportamiento en la tribuna. El caso más reciente fue en el compromiso entre Real Oviedo y Real Madrid.

Fue el primer juego del equipo asturiano en el Estadio Carlos Tartiere tras su regreso a Primera División y el comportamiento de la afición fue cuestionable, pues se reportaron insultos racistas en las tribunas. Kylian Mbappé y Vinicius Jr fueron los jugadores víctimas de estas ofensas, aunque la directiva por ahora lo ha tomado con calma.

Los jugadores de Real Madrid denunciaron insultos | AP

Presidente de Oviedo asegura que esperarán pruebas

En un evento oficial del evento, Martín Peláez habló sobre lo ocurrido y aseguró que el club "reprueba cualquier acto de racismo, machismo o discriminación de cualquier tipo". Añadió que están trabajando con el equipo de seguridad para investigar lo ocurrido.

"Si hay la mínima evidencia de que esto sucedió los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto”, prometió el dirigente, aunque precisó que por ahora no tiene la certeza de lo ocurrido. "No estoy diciendo que haya sucedido porque aún no tenemos la evidencia, pero si llegó a suceder lo vamos a castigar. No vamos a permitir eso en ningún momento".

Los insultos a Vinicius y Mbappé

Según algunas imágenes y videos, se alcanza a escuchar que se oyen gritos aislados que imitan el sonido de un simio durante la celebración del primer gol de Mbappé. Mientras que la segunda fue cuando Vinicius salió de cambio por Rodrygo.

Vinicius fue uno de los jugadores víctimas de racismo | AP

A pesar de ello, el directivo de Oviedo mantuvo una postura de defensa hacia sus seguidores. "Nuestra afición ha tenido un comportamiento ejemplar durante tantos años como, por ejemplo, en el play-off".

"Incluso el pasado domingo con ese ambiente tan espectacular y familiar que se vivió no se puede empañar por algo aislado. No se puede perder lo maravillosa que es esta afición por eso. Si sucedió tendrá el castigo del club", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Flamengo, con golazo y hat-trick de Pedro incluido, logra goleada

Mbappér fue uno de los jugadores víctimas de racismo | AP