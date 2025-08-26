Piero Hincapié se acerca al Arsenal; clubes mantienen negociaciones

Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal; el ecuatoriano llega procedente del Leverkusen para cubrir, la inminente salida de Jakub Kiwior al Porto, la zona baja del conjunto de Mikel Arteta que registra un buen inicio en la Premier League tras dos partidos.

Piero Hincapié l X:pierohincapie

De acuerdo a Fabrizio Romano los ‘Gunners’ han acordado los términos personas, con un contrato a largo plazo. Por su parte, el jugador está ilusionado con jugar con el equipo. Por otra parte resalta que prepara una cesión con obligación de compra de Kiwior al Porto.

Cabe mencionar, que Arsenal le ganaría el fichaje al Tottenham que ya tenía visualizado incluso con la propuesta de la ejecución de la cláusula de 60 millones de euros; ahora solo espera su oficialización del traspaso.

Hincapié l X:pierohincapie

Números de Piero Hincapié

Piero Hincapié que llegó en verano de 2021 al Bayer Leverkusen procedente de Talleres de Córdoba registra 166 juegos diputados con las ‘Aspirinas’ registrando siete goles y cinco asistencias; el ecuatoriano fue parte de la adjudicación de la Bundesliga en 2023-24, Copa de Alemania en 2023-24 y Supercopa de Alemania de 2024-25.

Cabe mencionar, que el surgido de Independiente del Valle fue considerado el mejor jugador en 2024 y en este inicio de temporada saltó como titular en la derrota del Leverkusen ante el Hoffenheim en la primera fecha de Bundesliga.

Levekusen l X:pierohincapie

Competencia en la zaga del Arsenal

Hincapié llega para competir por un puesto en la zona central defensiva con Gabrie Magalhaes, quien es zurdo en la central, mismo que ha conformado la titularidad con William Saliva. Cabe resaltar que el ecuatoriano puede desempeñarse también como lateral por izquierda.

