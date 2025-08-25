Lucas Vázquez será nuevo jugador del Bayer Leverkusen tras su salida del Real Madrid

El madridismo y el Real Madrid se conmovieron con la salida de Lucas Vázquez, uno de los grandes símbolos de la era moderna del equipo de Valdebebas. El lateral que nació en Curtis, provincia de La Coruña, dejó un gran vacío emocional en el cuadro merengue, aunque su continuidad en el balompié estará en Alemania, con Bayer Leverkusen.

Con información de Fabrizio Romano, el español ya realizó los exámenes médicos y firmará su contrato en unas horas. Con su llegada al conjunto de las aspirinas, Vázquez portará su primera casaca internacional, ya que anteriormente sólo usó las playeras del Real Madrid y del Espanyol en LaLiga.

Lucas jugó sus últimos minutos con la casaca blanca en el Mundial de Clubes, aunque tuvo poca participación en todo el torneo. El jugador de 34 años estuvo solamente en dos partidos, en el primero y en el último. Contra el Paris Saint-Germain, Vázquez disputó sus últimos minutos con el Rey de Europa.

En busca de encajar en Bayer Leverkusen

Con la nueva etapa del Bayer Leverkusen con Erik ten Hag como timonel, Lucas Vázquez tendrá que buscar la forma de encajar en el conjunto alemán. En el primer partido del cuadro de las aspirinas en la Bundesliga, el equipo de Renania del Norte perdió ante Hoffenheim.

En dicho encuentro, el estratega neerlandés jugó con una línea de tres, siendo Jarell Quansah su lateral derecho. Dicha posición es en la que juega Vázquez, aunque Quansah también se desempeña como defensa central.

