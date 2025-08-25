Futbolista chilena deja a Independiente por "lealtad" a la U de Chile tras incidentes en Copa Libertadores

La pelea en las gradas del Estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana trascendió torneos y una jugadora anunció su decisión de dejar al equipo argentino. Se trata de Emily Muñoz, chilena que formaba parte del equipo futsal del Rojo.

Mientras que Conmebol analiza qué hará con los dos equipos y si los equipos recibirán una sanción ejemplar, diferentes personas han dado su postura por lo ocurrido. Tal es el caso de la jugadora chilena, quien de hecho se formó en Universidad de Chile y que a raíz de lo ocurrido decidió dejar al club argentino.

La jugadora es chilena pero militaba en Independiente | INSTAGRAM: @emy__maylyn4

La decisión de Muñoz de dejar a Independiente

En declaraciones recogidas por RedGol, Emily señaló que se enteró de lo ocurrido por una llamada con su pareja. “Quedé en shock, muy angustiada por lo que estaban pasando los hinchas y jugadores. En ese momento sentí que no podía seguir en este club”.

Añadió que al día siguiente, se acercó con un directivo de Independiente para comunicarle su decisión de rescindir su contrato. Según contó, la directiva del club argentino fue muy comprensiva con su postura y respetaron su determinación.

La seleccionada chilena no pudo seguir en Independiente | INSTAGRAM: @emy__maylyn4

“Lo que pasó fue más grande que cualquier cosa deportiva. Yo crecí en la U y ese club es mi familia. No podía continuar en Independiente después de lo sucedido”, expresó la jugadora, quien ya regresó a Chile tras resolver su salida en buenos términos.

¿Qué pasará con Independiente y la U de Chile?

Por ahora, la investigación de la Conmebol avanza, con los testimonios del árbitro uruguayo Gustavo Tejera y del delegado de la Confederación, Michael Sánchez. Los equipos tienen plazo hasta las 13:00 horas de este miércoles para presentar sus descargos, tras lo cual se espera una resolución por lo ocurrido.

La jugadora se formó en la U de Chile | INSTAGRAM: @emy__maylyn4