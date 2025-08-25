Alex Padilla se queda en la banca en victoria de Athletic Club en LaLiga

Álex Padilla regresó a Athletic Bilbao para la Temporada 2025-26, pero de momento el mexicano no ha sido considerado por Ernesto Valverde. El exjugador de Pumas se quedó en la banca este lunes ante Rayo Vallecano.

La buena noticia para el guardameta mexicano es que los de San Mamés sumaron su segunda victoria de la Temporada 2025-25 en LaLiga, nuevamente en casa, lo que por ahora les mantiene en el Top 5 de la clasificación y con un paso firme para pelear por un boleto a Champions League.

Penal de Sancet le da la victoria al Athletic

Los visitantes fueron relativamente superiores, con mayor posesión pero sin llegadas claras. La más importante fue un desborde de Jorge de Frutos, quien sacó un disparo que se metió por debajo de las piernas de Unai Simón. Para fortuna del arquero, el tiro atravesó dramáticamente la portería antes de salir del campo.

Mientras que por parte de los locales, Nico Williams, dejó atrás a varios defensores con una gran jugada individual, pero en el último instante una punteada le quitó la oportunidad de marcar. Fue en el segundo tiempo que Bilbao adelantó líneas y reforzó el ataque con el ingreso de Oihan Sancet.

Sancet hizo el gol de la victoria por la vía del penal | X: @AthleticClub

Fue precisamente el mediocampista quien abrió el marcador, luego de que cayó dentro del área por una falta de Gerard Gumabu. Inicialmente, no se sancionó pena máxima pero tras la revisión en el VAR, Juan Martínez concedió el penal. El propio Sancet cobró y al 66' puso el 1-0, marcador que se mantuvo hasta el final.

Padilla, nuevamente en la banca con Athletic

Con este resultado, los Leones lograron su segunda victoria de la temporada tras vencer 3-2 a Sevilla en la Jornada 1. En ambos juegos, Alex Padilla se quedó en la banca, por lo que por ahora solo ha cumplido con el rol de suplente tras su salida de Pumas.

Alex Padilla no ha tenido minutos en su regreso a Bilbao | X: @AthleticClub