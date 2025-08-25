Rio Ngumoha: la joya del Liverpool que anotó y le dio la victoria a los Reds ante Newcastle

Con un empate parcial a dos goles y pocos segundos en el reloj, St. James’ Park vivió lo impensado y lo épico. Rio Ngumoha, canterano del Liverpool de apenas 16 años, se vistió de héroe y anotó el gol del triunfo para los Reds ante Newcastle, regalando un momento inolvidable para todos.

La jugada fue una exquisita presentación de futbol en su máxima expresión, que llegó al clímax con un gol salido de un script de Hollywood. Un excelente centro de Mohamed Salah y una gran pantalla de Dominik Szoboszlai terminó en los pies de Ngumoha, quien de primera definió y sentenció la derrota de las Urracas.

El festejo también se llevó la atención de los presentes en el inmueble y de los televidentes, quienes presenciaron la euforia colectiva de los Reds. Arne Slot también se encargó de abrazar al joven, quien logró un momento inolvidable en sus primeros minutos en la Premier League.

Desde Lamine Yamal hasta Gilberto Mora

El paso del joven Rio Ngumoha no pasó desapercibido por ningún aficionado al balompié mundial, ya que su gol recordó a varios jóvenes con procesos similares. El caso más exitoso -en los últimos años- es el de Lamine Yamal, quien tuvo una participación destacada en la Eurocopa 2024 con esa edad.

De igual forma, en nuestro país Gilberto Mora ya es uno de los favoritos, pero no solo por su corta edad, sino que también por su gran forma de jugar al futbol. La capacidad de Mora para desenvolverse en la cancha, hacen de él un jugador capaz de jugar varias posiciones dentro del terreno de juego.

El cuarto más joven en anotar Premier League

Rio Ngumoha también entró a los libros de récords de la Premier League, pues se convirtió en el cuarto jugador más joven en anotar en la competición. De igual forma, el joven Rio es el jugador más joven del Liverpool en meter un gol en dicha competición.

James Vaughan: 16 años, 270 días - Everton

James Milner: 16 años, 356 días - Leeds

Wayne Rooney: 16 años, 360 días - Everton

Rio Ngumoha: 16 años, 361 días - Liverpool

