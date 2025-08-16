¿Liverpool, sin competencia? Así se reforzaron los otros grandes de la Premier League

Liverpool se llevó los reflectores en el mercado de fichajes, pues desembolsó alrededor de 300 millones de libras, una cifra récord en la historia de la institución. Con nombres como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Hugo Ekitiké, los Reds se reforzaron para defender su corona en la Premier League.

AP

¿Liverpool es el único favorito en Premier League?

Los de Arne Slot parten como favoritos, sin embargo, otros clubes en el futbol inglés también hicieron movimientos en el mercado de transferencias, por lo que Liverpool no es el único candidato a quedar Campeón.

Así se reforzaron los grandes de la Premier League

Manchester City, uno de los grandes rivales del Liverpool en años recientes incorporó fichajes clave, como el de Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Rayan Ait-Nouri, quienes demostraron su calidad en sus antiguos equipos y ahora pintan para sorprender en la liga.

AP

Arsenal también fichó a elementos importantes, en especial en la delantera, en donde más sufrían. Los Gunners incorporaron al sueco, Viktor Gyokeres, quien brilló en el Sporting de Lisboa. Martín Zubimendi, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga son otros de los grandes nombres.

En el caso de Tottenham, Mohammed Kudus y Mathys Tel son dos de los fichajes más importantes en el mercado. En cuanto a Chelsea, los más destacados son Joao Pedro, Estevao, Jorrel Hato y Liam Delap.

Por último, Manchester United incorporó a Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha para hacer un mejor papel que en la campaña pasada.

AP

También te puede interesar: Liverpool vs Bournemouth se detiene brevemente tras denuncia de Semenyo por abuso racista