Liverpool vs Bournemouth se detiene brevemente tras denuncia de Semenyo por abuso racista

El partido de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth en Anfield fue detenido brevemente el viernes después de que Antoine Semenyo, delantero de Bournemouth, denunció haber sido víctima de abuso racial por parte de un espectador.

El árbitro Anthony Taylor fue visto hablando con Semenyo, quien es negro, en un córner de Liverpool a los 28 minutos, cuando el marcador estaba 0-0.

¿Por qué se pausó el Liverpool vs Bournemouth de Premier League?

Taylor luego corrió hacia la línea de banda y conversó con ambos entrenadores, Arne Slot de Liverpool y Andoni Iraola de Bournemouth. Después de hablar también con los capitanes, el partido se reanudó aproximadamente dos minutos después.

La Premier League confirmó que la queja de Semenyo fue la razón de la interrupción. Además, se vio a los jugadores de Bournemouth consolando al futbolista.

Protocolo antirracismo de la Premier League

La BBC informó que se leyó un mensaje contra la discriminación a la multitud dentro de Anfield después de que se pitara el final de la primera mitad.

