Premier League: ¿Qué equipo es el favorito para ganar la temporada 2025-26 según las casas de apuestas?

La Premier League está de regreso tras casi tres meses de pausa. Después del choque entre Crystal Palace y Liverpool en la Community Shield, el futbol inglés se alista para una nueva temporada en la que 19 equipos buscarán destronar a los Reds, actuales campeones.

El conjunto dirigido por Arne Slot, en su segunda campaña al frente del club, buscará conquistar dos títulos consecutivos por primera vez desde las temporadas 1982-83 y 1983-84. Su coronación el año pasado puso fin a la histórica racha de cuatro títulos seguidos del Manchester City.

Arrancó la temporada | X

Principales contendientes al título

Entre los favoritos a pelear por la corona se encuentran Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle, quienes completaron el Top 5 de la temporada anterior. Por su parte, Tottenham, Manchester United, Fulham —con el mexicano Raúl Jiménez— y Everton intentarán dejar atrás un rendimiento irregular para aspirar a competiciones europeas.

Liverpool es favorito | AP

Favoritos según las casas de apuestas

De acuerdo con los momios para la temporada 2025-26, estos son los principales candidatos:

Liverpool (+165) – Máximo favorito y vigente campeón. Una apuesta de $100 pesos dejaría una ganancia de $265.

Arsenal (+230) – El gran perseguidor, tal como en la campaña pasada.

Manchester City (+333) – A pesar de su mal año, se mantiene en el podio de favoritos.

Chelsea (+700) – Último club con momio inferior a +1000

Otros históricos como Manchester United (+1800), Tottenham (+1800) y Newcastle (+5000) ya no figuran entre los principales aspirantes.

No son favoritos | X

Los menos favoritos

En el otro extremo, los recién ascendidos Sunderland y Burnley aparecen con el momio más alto (+100000), prácticamente descartados para levantar el trofeo.

En cuanto a clubes con presencia mexicana, así lucen las cuotas:

Fulham (Raúl Jiménez) – +70000

West Ham (Edson Álvarez) – +65000

Bournemouth (Julián Araujo) – +40000

La temporada 2025-26 promete una intensa lucha por el título, con el Liverpool buscando consolidar su dominio y el resto de la Premier League intentando arrebatarle la corona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los 10 jugadores más caros de la Premier League en la temporada 2025/26